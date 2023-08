METEO/ Fresco addio, si alzano le temperature: torna l’Estate e scoppia di nuovo il caldo

Previsioni del meteo a Napoli – Dopo il maltempo e la rinfrescata portata dal ciclone Circe è pronto a tornare il caldo bollente. Quello dei giorni scorsi è stato un assaggio di autunno, ma siamo pur sempre in estate e quindi è naturale dover convivere con temperature alte.

Previsioni meteo a Napoli: torna il caldo

Attualmente verti freschi settentrionali continuano a soffiare su diverse zone d’Italia. A Napoli, per esempio, la massima non andrà oltre i 26 gradi, al di sotto delle medie del periodo. Già da domani però le ore centrali della giornata saranno più calde, con una temperatura massima prevista di 30 gradi centigradi, i quali diventeranno 32/33 con il passare dei giorni. Un aumento comunque contenuto che caratterizzerà giornate piuttosto gradevoli, specialmente di notte.

Meteo Napoli, caldo fino a Ferragosto

“Le cose tuttavia saranno destinate a cambiare in forma decisa dopo metà settimana e soprattutto a cavallo del prossimo weekend – sostengono i meteorologi de ilmeteo.it – Tra Giovedì 10 e Venerdì 11 infatti, l’anticiclone africano tornerà protagonista in area mediterranea e in parte anche sulla nostra Penisola. Oltre al completo riaffermarsi della stabilità atmosferica, assisteremo ad una vera e propria escalation dei termometri che in men che non si dica torneranno a salire fin sopra la media climatologica del periodo, da Nord a Sud e soprattutto nel corso del fine settimana”.

“Non stiamo ovviamente parlando di valori record come quelli registrati nell’intensa ondata di caldo di Luglio, tuttavia il grande caldo tornerà a farsi sentire e come spesso avviene sarà esaltato dal fenomeno dell’afa con un conseguente aumento del disagio bio-climatico. Durerà parecchio questa nuova ondata di caldo? Dalle ultime elaborazioni in nostro possesso pare di sì! Se tutto verrà confermato infatti, non si intravedono segnali di cambiamento almeno fino a dopo Ferragosto”.

Tendenze che possono variare

Quando le previsioni del meteo riguardano più giorni a venire si tratta, ovviamente, di tendenze che possono essere anche ampiamente smentite con l’evolversi della situazione.