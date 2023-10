Genova, 14 ottobre 2023 – Le previsioni meteo per sabato 14 ottobre a Genova indicano una giornata piacevole e soleggiata. I cittadini genovesi potranno godere di una bella e gradevole giornata autunnale.

Previsioni Meteo Genova sabato 14 ottobre 2023

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dal mare, con una temperatura compresa tra i 15°C e i 17°C. È consigliabile indossare un leggero maglione o una giacca per proteggersi dalle temperature più fresche. Il cielo sarà per lo più sereno, con poche nuvole sparse.

Con l’avanzare del mattino, le temperature aumenteranno gradualmente raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. Sarà un’ottima giornata per trascorrere del tempo all’aperto, magari facendo una passeggiata nel centro storico di Genova o sulla famosa passeggiata a mare.

LEGGI ANCHE – Le previsioni meteo di tutta Italia

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C. Sarà ancora possibile godere di un po’ di sole e di piacevoli temperature autunnali. È il momento perfetto per programmare una gita fuori porta o una passeggiata lungo la costa, magari visitando le bellezze naturali della riviera di Levante.

La sera, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, scendendo intorno ai 18-20°C. Nonostante questo, la serata sarà ancora gradevole, ideale per trascorrere una serata in compagnia di amici o familiari.

La situazione meteo per sabato 14 ottobre a Genova prevede quindi una giornata soleggiata, con temperature miti e piacevoli. Non sono previste precipitazioni o venti forti, il che renderà la giornata ancora più godibile per tutti i residenti e i visitatori della città.

In conclusione, per sabato 14 ottobre 2023, Genova sarà caratterizzata da un’ottima giornata autunnale, con temperature piacevoli e un cielo sereno. È l’occasione ideale per sfruttare al massimo le bellezze della città e godere di un meraviglioso weekend.

I luoghi da non perdere in Italia.