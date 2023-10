Il sabato 14 ottobre 2023, la città di Bari si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Secondo le previsioni, ci sarà una discreta presenza di nuvole durante la mattinata, che potrebbero essersi diradate nel pomeriggio per lasciare spazio a qualche sprazzo di sole.

Previsioni Meteo Bari sabato 14 ottobre 2023

La temperatura durante la mattinata sarà fresca, con valori intorno ai 15 gradi Celsius, mentre nel corso del pomeriggio si prevede un leggero aumento fino ad arrivare ad un massimo di 19 gradi Celsius. La sensazione di fresco sarà ancora più accentuata a causa di una leggera brezza che soffierà da est.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge significative durante la giornata. A parte qualche possibile goccia isolata al mattino, la maggior parte della giornata dovrebbe essere asciutta. Tuttavia, è sempre consigliabile portarsi dietro un ombrello o un impermeabile nel caso in cui si verifichino precipitazioni improvvise.

Durante la sera, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, con valori attorno ai 16 gradi Celsius. Anche in questo caso, ci si potrebbe aspettare un cielo parzialmente nuvoloso.

Per quanto riguarda le condizioni del mare, ci si aspetta che siano relativamente calme. Le onde dovrebbero raggiungere altezze moderate, con una conseguente temperatura dell’acqua intorno ai 18 gradi Celsius. Pertanto, per coloro che desiderano fare un tuffo nel mare, la temperatura potrebbe risultare ancora accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari sabato 14 ottobre 2023 suggeriscono una giornata con nuvole variabili e temperature fresche, ma in aumento nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge significative, tuttavia, è sempre consigliabile tenere a portata di mano un ombrello o un impermeabile. Le condizioni del mare dovrebbero essere relativamente calme, offrendo ancora la possibilità di un tuffo. Si consiglia di controllare gli aggiornamenti meteorologici più recenti prima di pianificare qualsiasi attività all’aperto.

