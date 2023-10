Previsioni Meteo Bologna sabato 14 ottobre 2023

Le previsioni meteo per sabato 14 ottobre 2023 a Bologna promettono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e un clima piacevole. Secondo il bollettino meteorologico, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse.

Le temperature si manterranno moderate, con una massima attesa intorno ai 20 gradi Celsius e una minima di circa 12 gradi Celsius. Ciò significa che sarà una giornata ideale per fare passeggiate all’aperto o godersi la bellezza di Bologna.

Il vento soffierà debolmente, con una velocità compresa tra i 5 e i 10 chilometri all’ora proveniente principalmente da nord-ovest. Questo porterà un po’ di freschezza nell’aria, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole.

Non sono previste precipitazioni durante il giorno, ma potrebbe esserci una leggera possibilità di pioggia durante la serata o la notte. Tuttavia, queste precipitazioni dovrebbero essere molto leggere e non dovrebbero influire sulle attività all’aperto.

Se hai programmato una gita o un evento all’aperto a Bologna per sabato 14 ottobre 2023, puoi star tranquillo che le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Assicurati di indossare abiti leggeri ma tenendo con te un maglione per affrontare i leggeri scambi di temperatura durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per sabato 14 ottobre 2023 a Bologna indicano una giornata con cielo sereno, temperature moderate e vento leggero. È il momento perfetto per godersi una passeggiata nella città, visitare i suoi monumenti o rilassarsi all’aperto.

