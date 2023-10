Secondo le previsioni Meteo per il 20 ottobre 2023 ad Avellino (Campania), si prevede una giornata parzialmente nuvolosa con temperature che oscillano tra una minima di 18 gradi e una massima di 27 gradi.

Durante le prime ore del mattino, il cielo potrebbe essere coperto da alcune nuvole che potrebbero addensarsi nel corso della mattinata, ma non dovrebbero portare a precipitazioni significative. Nonostante le nuvole, la temperatura sarà piuttosto mite, con circa 18 gradi.

Previsioni Meteo Avellino oggi venerdì 20 ottobre 2023

Nel corso del pomeriggio, le nuvole potrebbero diradarsi, dando spazio a qualche sprazzo di sole. Nonostante la presenza di nuvole, la temperatura massima raggiungerà i 27 gradi, rendendo il clima piacevolmente caldo.

Durante la serata, le nuvole potrebbero aumentare nuovamente, ma è improbabile che si verifichino precipitazioni. La temperatura si manterrà piuttosto mite, con una media di 24 gradi.

In sintesi, le previsioni meteo per il 20 ottobre 2023 ad Avellino indicano una giornata parzialmente nuvolosa, con temperature piuttosto gradevoli. Si consiglia di indossare indumenti leggeri e di tenere a portata di mano un ombrello nel caso in cui ci fosse una lieve pioggia.