Oggi, martedì 14 novembre 2023, la regione Campania sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con possibili rovesci di pioggia. La temperatura minima si attesterà sui 6 gradi, mentre la massima raggiungerà i 15 gradi.

Previsioni Meteo Regione Campania oggi martedì 14 novembre 2023

Le nuvole saranno la caratteristica predominante durante l’intera giornata, offuscando il sole e rendendo l’atmosfera più fredda e umida. Consigliamo quindi di indossare abiti adeguati per proteggersi dal clima fresco e variabile.

Le piogge, sebbene non persistenti, potrebbero essere presenti in diversi momenti della giornata. È consigliabile quindi portare con sé un ombrello o un impermeabile per evitare di bagnarsi durante gli spostamenti.

Le temperature rimarranno relativamente basse, soprattutto la mattina e la sera, quando si raggiungeranno i minimi di 6 gradi. Nel pomeriggio, la massima di 15 gradi permetterà una leggera attenuazione del freddo.

Per quanto riguarda le attività all’aperto, potrebbe essere opportuno prendere precauzioni aggiuntive a causa delle condizioni meteorologiche incerte. Ad esempio, se hai in programma un’escursione o una passeggiata, assicurati di indossare scarpe antiscivolo per evitare incidenti sulle superfici bagnate.

In conclusione, per oggi ci aspetta una giornata caratterizzata da nuvole e rovesci di pioggia nella regione Campania. Le temperature oscilleranno tra i 6 e i 15 gradi, quindi è consigliabile prestare attenzione alla scelta dell’abbigliamento e prendere le dovute precauzioni nelle attività all’aperto.

Previsioni Meteo Napoli, Torre del Greco, Sorrento, Castellammare di Stabia oggi martedì 14 novembre 2023

A Napoli, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso durante l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi, rendendo la giornata relativamente fresca.

Anche a Salerno si prevede una giornata con cielo nuvoloso e possibili rovesci. Le temperature si manterranno abbondantemente fresche, con una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi.

A Sorrento, città costiera molto amata dai turisti, si prevede un cielo nuvoloso con possibili rovesci durante la giornata. Le temperature saranno molto simili a quelle previste a Napoli e Salerno, con una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi.

Anche a Torre del Greco, si prevede una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e la possibilità di rovesci durante la giornata. Le temperature minima e massima saranno le stesse delle altre città della regione, ovvero 6 gradi e 15 gradi.

A Castellammare, le previsioni indicano un cielo nuvoloso con possibili rovesci durante la giornata. Le temperature saranno leggermente più fresche rispetto alle altre città, con una minima di 5 gradi e una massima di 14 gradi.

Previsioni Meteo Caserta, Avellino, Benevento, Salerno oggi martedì 14 novembre 2023

A Caserta, città famosa per la sua reggia, si prevede un cielo nuvoloso e possibili rovesci durante la giornata. Le temperature si manterranno fresche, con una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi.

Anche ad Avellino, situata nell’entroterra campano, si prevede un cielo nuvoloso con possibili rovesci. Le temperature registreranno una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi.

Infine, a Benevento, si prevede un cielo nuvoloso con possibili rovesci durante la giornata. Le temperature saranno simili a quelle delle altre città della regione, con una minima di 6 gradi e una massima di 15 gradi.

