METEO/ Arriva l’inverno a Napoli: correnti gelate dal Nord Europa, crollano le temperature

Meteo Napoli – Le previsioni meteo per la città di Napoli non promettono proprio bene. Nei prossimi giorni a causa di una discesa di aria gelida dalla Polonia la temperatura massima si abbasserà fino a 6 gradi nell’immediato, per poi stabilizzarsi e scendere ulteriormente nei giorni successivi.

Meteo Napoli: correnti gelide, arriva l’inverno

La svolta climatica avverrà venerdì 17 novembre: i meteorologi de ilmeteo.it spiegano che l’anticiclone delle Azzorre, responsabile dell’alta pressione che porta la tipica Estate di San Martino, si sposterà verso nord e dunque la parte continentale dell’Europa, provocando di converso una discesa di aria gelida insieme ad un vortice ciclonico: il risultato è l’arrivo del maltempo e del freddo, la cui percezione sarà accentuata dal cosiddetto effetto wind chill che fa percepire temperature minori rispetto a quelle reali, dato che il vento fa disperdere più velocemente il calore del corpo.

Crollano le temperature

Il maltempo porterà venti di Maestrale sul versante tirrenico dell’Italia, mentre soffierà moderatamente la Bora sull’alto Adriatico ed il Grecale sulla parte restante del versante adriatico. A Napoli si passerà da una temperatura massima di 22 e 21 gradi di giovedì 16 e venerdì 17 novembre, alla massima di 16 gradi di sabato e domenica. In diminuzione anche le minime, che dai 15 gradi di venerdì passeranno agli 8 di domenica. Nelle aree più interne come quelle dell’Irpinia, restando in Campania, le minime scenderanno addirittura a 4 gradi con le massime intorno ai 14.

Previsioni meteo Napoli: piogge e temporali la prossima settimana

Un contesto dunque pienamente invernale, almeno fin quando non pioverà ed il cielo sarà almeno parzialmente sereno, circostanza che significa il soffiare dei venti. La prossima settimana invece cadrà anche la pioggia, fattore che farà diminuire i venti ed innalzare le temperature, anche se soltanto nell’ordine di uno o due gradi. Previsti anche dei temporali, ma si tratta di tendenze che potranno essere confermate o smentite da previsioni più accurate dei prossimi giorni.