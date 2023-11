Oggi, venerdì 17 novembre 2023, la regione Campania sarà caratterizzata prevalentemente da un cielo nuvoloso con la possibilità di brevi rovesci sparsi durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 7 gradi e un massimo di 18 gradi Celsius.

Previsioni Meteo Regione Campania oggi venerdì 17 novembre 2023

Le prime ore del mattino saranno ancora in gran parte nuvolose, con qualche possibilità di rovesci soprattutto lungo la costa. È consigliabile prendere le dovute precauzioni e portare con sé un ombrello o un impermeabile per affrontare eventuali precipitazioni.

Nel corso della mattinata, tuttavia, ci sarà una parziale schiarita con una diminuzione della nuvolosità. Saranno visibili ampi sprazzi di cielo sereno tra le nuvole, offrendo una breve tregua dalle condizioni meteorologiche avverse.

Nel pomeriggio, ci si può aspettare un aumento della nuvolosità con la possibilità di brevi rovesci sparsi sul territorio. Tuttavia, non dovrebbero essere presenti fenomeni meteorologici particolarmente intensi o duraturi.

Le temperature si manterranno fresche, con una minima di 7 gradi Celsius. Si consiglia di indossare abiti adeguati per far fronte alle temperature più basse e per evitare possibili insorgenze di malanni stagionali.

Per quanto riguarda le temperature massime, si raggiungeranno i 18 gradi Celsius nel corso della giornata. Nonostante il cielo nuvoloso, non dovrebbero verificarsi rialzi termici significativi.

In conclusione, la giornata odierna nella regione Campania sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con possibili rovesci sparsi, soprattutto durante le prime ore del mattino e nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 7 gradi e un massimo di 18 gradi Celsius. Si consiglia di tenere sempre un ombrello a portata di mano e di indossare abiti adeguati per far fronte alle condizioni meteorologiche.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 17 novembre 2023, suggeriscono un cielo nuvoloso con possibili rovesci in diverse città della Campania.

Previsioni Meteo Napoli, Torre del Greco, Sorrento, Castellammare di Stabia oggi venerdì 17 novembre 2023

A Napoli, ci si può aspettare una giornata coperta, con la possibilità di piogge intermittenti durante il giorno. La temperatura minima sarà di circa 7 gradi Celsius, mentre la massima si attesterà intorno ai 18 gradi Celsius.

Anche a Salerno, cielo coperto e piogge sparse sono previste per oggi. Si prevede che la temperatura minima sia di 7 gradi Celsius, mentre la temperatura massima si aggirerà sui 18 gradi Celsius.

A Sorrento, si prevede un cielo nuvoloso con possibili rovesci. Le temperature oscilleranno tra i 7 gradi Celsius di minima e i 18 gradi Celsius di massima, rispettivamente.

A Torre del Greco, si prevede una giornata simile, con cielo coperto e possibilità di piogge occasionali. La temperatura minima sarà di circa 7 gradi Celsius, mentre la temperatura massima si aggirerà sui 18 gradi Celsius.

Anche a Castellammare, le previsioni indicano un cielo nuvoloso con possibili rovesci. La temperatura minima prevista per oggi sarà di 7 gradi Celsius, mentre la massima raggiungerà i 18 gradi Celsius.

Previsioni Meteo Caserta, Avellino, Benevento, Salerno oggi venerdì 17 novembre 2023

A Caserta, si prevedono nuvole e occasionali piogge durante l’intera giornata. La temperatura minima sarà di circa 7 gradi Celsius, mentre il termometro potrebbe raggiungere una massima di 18 gradi Celsius.

Ad Avellino, le previsioni meteo indicano cielo nuvoloso con possibili rovesci. La temperatura minima sarà di 7 gradi Celsius, mentre la massima si aggirerà attorno ai 18 gradi Celsius.

Infine, a Benevento sono previste nuvole e occasionali rovesci durante il giorno. La temperatura minima sarà di circa 7 gradi Celsius e la massima si attesterà intorno ai 18 gradi Celsius.

In conclusione, le città della Campania dovranno affrontare una giornata nuvolosa con possibilità di piogge intermittenti oggi, venerdì 17 novembre 2023. La temperatura minima rimarrà sui 7 gradi Celsius, mentre la massima raggiungerà i 18 gradi Celsius.