Martedì 30 luglio 2024 prevista un’ondata di calore da bollino rosso in tutta la Regione Campania. Come segnalato dalla Protezione Civile e dal Comune di Napoli, nella giornata si toccheranno temperature altissime. Dai 28 gradi previsti per le ore 8, si passerà infatti ai 38 gradi intorno alle 14,00. La temperatura massima percepita sarà di 39 gradi.

Ondata di calore, martedì in Campania giornata da bollino rosso: temperature altissime

Mercoledì 31 luglio 2024 l’allerta calerà dal livello 3 al livello 1: la temperatura massima percepita per quella giornata sarà di 37 gradi.

Cosa fare in caso di ondate di calore – Misure di Auto Protezione

(Dal sito del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale)

Evita di stare all’aria aperta tra le ore 12:00 e le 18:00, sono le ore più calde della giornata.

Fai bagni e docce d’acqua fresca per ridurre la temperatura corporea.

Scherma i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento dell’ambiente.

Bevi molta acqua. Ricorda che le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo della sete. Anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua!

Evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure fresche. Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo!

Indossa vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali: gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore.

Accertati delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offri aiuto. Ricorda che molte vittime delle ondate di calore sono persone sole.

Soggiorna anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l’esposizione alle alte temperature.

Proteggi dal caldo anche gli animali domestici e colloca una fonte d’acqua per abbeverare e dare ristoro a cani e gatti eventualmente presenti sul territorio.