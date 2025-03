Sta per arrivare la primavera: quando si alzeranno le temperature a Napoli e in Campania

La primavera è ormai alle porte, e con essa cresce l’attesa per giornate più miti e soleggiate. A Napoli e in Campania, dopo un inverno caratterizzato da temperature fresche e piogge frequenti, i residenti e i visitatori si chiedono quando il clima inizierà a riscaldarsi, dando il via alla stagione dei fiori e delle passeggiate all’aria aperta.

Già da domani 20 marzo le temperature si rialzeranno, toccando picchi di 25 gradi lunedì 24 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso almeno sino a martedì prossimo quando un temporale dovrebbe colpire la città.

Il clima di Napoli e della Campania

Secondo i dati climatici medi, a marzo le temperature massime a Napoli oscillano tra i 14°C e i 17°C, mentre le minime si attestano intorno ai 7-10°C. Tuttavia, con l’arrivo della primavera ufficiale, che quest’anno inizia il 20 marzo, si prevede un aumento progressivo del calore.

Quando si alzeranno le temperature?

A partire dalla fine di marzo, le temperature a Napoli e in Campania tendono a stabilizzarsi su valori più primaverili.

Già nella seconda metà del mese, le massime possono raggiungere i 18-20°C nei giorni più soleggiati, soprattutto nelle zone costiere come Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana.

Le temperature massime medie saliranno a 20-22°C, con punte che possono toccare i 25°C verso la fine del mese.

Le minime notturne, invece, si attestano intorno ai 12-15°C, ideali per godersi le serate all’aperto senza il freddo invernale. Nelle zone interne, come l’Irpinia o il Sannio, il rialzo termico potrebbe essere leggermente più lento, ma entro maggio il tepore primaverile sarà percepibile ovunque.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Oggi, 19 marzo 2025, ci troviamo a un passo dall’equinozio di primavera. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un clima ancora variabile, con possibili piogge sparse, ma anche un graduale aumento delle temperature. Nel fine settimana, si attendono massime vicine ai 20°C in molte località della Campania, un segnale chiaro che il freddo sta lasciando spazio a un’atmosfera più mite.