ALLERTA METEO prorogata in tutta la regione Campania: fino a quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha annunciato la proroga dell’allerta meteo di livello Giallo per temporali, estendendola di ulteriori 24 ore rispetto al precedente avviso. L’allerta, già in vigore, resterà attiva fino alle ore 14 di domani, giovedì 28 marzo 2025, come deciso a seguito delle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale.

Allerta Meteo gialla in Campania: le previsioni e quanto durerà

Secondo le previsioni, l’intera regione sarà interessata da precipitazioni e temporali che, in alcune aree, potrebbero raggiungere un’intensità significativa e manifestarsi con rapida evoluzione. I fenomeni meteo attesi si distinguono per la loro incertezza previsionale e potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento, grandine e fulmini.

Tali condizioni rappresentano un potenziale pericolo, con rischi di danni a tetti e coperture, nonché caduta di rami o alberi.

Gli esperti della Protezione Civile segnalano, inoltre, la possibilità di dissesto idrogeologico localizzato.

Tra gli scenari di rischio più probabili legati alle precipitazioni si annoverano allagamenti, esondazioni, ruscellamenti superficiali e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Non si escludono, inoltre, frane e caduta di massi, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione in alcune zone del territorio campano.

In questo contesto, la Protezione Civile ha rivolto un appello ai Sindaci di tutti i comuni della Campania, invitandoli a mantenere operativi i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure previste dai piani locali di protezione civile.

Si raccomanda altresì di monitorare con attenzione gli aggiornamenti e gli avvisi diramati dalla Sala Operativa Unificata regionale, per garantire una risposta tempestiva ed efficace a eventuali emergenze.

La popolazione è invitata a prestare la massima cautela, evitando comportamenti a rischio e seguendo le indicazioni delle autorità locali, mentre la macchina organizzativa regionale resta in stato di allerta per fronteggiare le prossime ore di maltempo.