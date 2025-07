Ondata di calore mai vista in Europa, è allerta rossa: chiusa la Torre Eiffel, in Spagna 46°

L’ondata di calore che sta investendo l’Europa sta mettendo a dura prova numerosi Paesi, non solo l’Italia. Da Nord a Sud della penisola, le temperature hanno superato i 38°C, paralizzando le grandi città. Ma anche nel resto del continente la situazione è in rapido peggioramento. Il picco è atteso per mercoledì, dopodiché si prevede un lento ritorno verso valori più in linea con le medie stagionali.

Francia: chiusure straordinarie e allerta in 16 regioni

In Francia è stata diramata l’allerta rossa per il caldo in ben 16 dipartimenti, tra cui Parigi e la sua area metropolitana.

Le autorità hanno adottato misure straordinarie: nella capitale, la Torre Eiffel resterà chiusa almeno fino a giovedì. “A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16.

L’ultimo ingresso sarà consentito alle 14:30″, si legge sul sito ufficiale. I biglietti acquistati per orari successivi saranno rimborsati automaticamente.

Nel frattempo, l’operatore dei trasporti pubblici RATP distribuirà circa 30mila bottigliette d’acqua ai passeggeri della rete metropolitana parigina. “È fondamentale per chi si sposta nella regione dell’Île-de-France”, ha dichiarato Isabelle Ruault, responsabile clienti RER, all’emittente BFMTV.

Il caldo ha colpito anche il mondo della scuola: il Ministero dell’Istruzione ha annunciato la chiusura – totale o parziale – di circa 1.350 istituti pubblici per precauzione.

Regno Unito: allerta sanitaria per il caldo

Anche il Regno Unito è alle prese con temperature eccezionalmente elevate, che hanno spinto l’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria (UKHSA) a prolungare l’allerta gialla per il caldo fino a giovedì mattina in diverse regioni, tra cui Londra, Yorkshire, Midlands ed Est dell’Inghilterra.

Si prevede, tuttavia, un rapido calo termico già da mercoledì, con valori più in linea con le medie stagionali, attorno ai 25°C.

Iberia rovente: picchi record in Spagna e Portogallo

Nel fine settimana, Spagna e Portogallo hanno registrato temperature mai viste nel mese di giugno: 46,6°C in Portogallo e 46°C in Spagna. L’Andalusia resta tra le zone più colpite, con valori superiori ai 40 gradi attesi anche nei prossimi giorni.

A Barcellona, l’ondata di calore ha avuto esiti drammatici: una donna di 51 anni, dipendente dei servizi di pulizia, è deceduta dopo aver concluso il suo turno di lavoro. Le autorità stanno indagando sulle cause.

In Portogallo è stata emessa un’allerta rossa per 7 dei 18 distretti del Paese, dove le temperature potrebbero toccare i 43°C.