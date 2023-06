Futsal, semifinale Scudetto tra Napoli e Feldi Eboli: dove vederla in TV

Questa sera alle ore 20:30 andrà in scena il ritorno della semifinale scudetto di Futsal tra Napoli e Feldi Eboli. Dopo il 3-2 in gara 1 degli azzurri (grazie ad un gol di Salas ai supplementari) e il 5-2 dell’Eboli in gara 2 a Cercola, in serata si scoprirà la vincitrice della serie che poi affronterà la Olimpus Roma nella finalissima scudetto.

Dove vedere Napoli Futsal-Feldi Eboli

La sfida che avrà calcio d’inizio alle ore 20:30 al Centro Sportivo Caravita di Cercola sarà in diretta in televisione. Più precisamente su Sky Sport che detiene i diritti del campionato di Serie A di Futsal con collegamento televisivo dalle ore 20:15. La vincitrice sfiderà la Olimpus Roma che ha eliminato il Futsal Pescara con un netto 2-0 nella serie.