Scossone in casa Juventus: Thiago Motta rischia grosso. Le ultime sulla panchina bianconera

Thiago Motta rischia grosso sulla panchina della Juventus. Il tecnico sta vivendo un periodo difficile con i bianconeri. La sconfitta di domenica contro l’Atalanta è stato l’ennesimo campanello d’allarme, con i tifosi che a grande voce chiedono l’esonero.

Sulla situazione dell’ex Bologna ne ha parlato in mattinata la Gazzetta dello Sport. Secondo le ultime, la sfida contro la Fiorentina di questo weekend potrebbe essere cruciale per l’allenatore. I nomi per il post sono i noti, con l’aggiunta di Antonio Conte, nonostante il tecnico sia sempre più “napoletano”.

Thiago Motta a rischio esonero, decisiva Fiorentina-Juventus

“Le ombre di Gian Piero Gasperini, protagonista ieri con l’Atalanta, Antonio Conte (Napoli) e Roberto De Zerbi (Marsiglia) rischiano di ingrandirsi nelle prossime settimane.

I casi sono stati tanti in questi mesi: dagli iniziali fraintendimenti con Douglas Luiz a quelli con Danilo e Fagioli, poi ceduti a gennaio, passando per il confronto con Vlahovic in Arabia Saudita e le conseguenti esclusioni. Senza contare i mesi della fascia itinerante, con tanti capitani ma nessun trascinatore vero. Il grande sogno dei tifosi è il ritorno di Antonio Conte, vincente da capitano e in panchina. Un passato bianconero lo ha anche Gasperini, che ha già annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta. Tra due ex Juve, occhio a Roberto De Zerbi del Marsiglia”.