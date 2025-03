VIDEO/ Fognini urla e litiga contro il pubblico del Challenger a Napoli: il motivo

Il torneo napoletano di Fognini si è già concluso. Il tennista ha perso in tre set contro il belga Gauthier Onclin nei sedicesimi di finale. Oltre una partita non di altissimo livello, per il nativo di Sanremo è successo anche un pessimo episodio con alcuni tifosi sugli spalti.

Da sottolineare però che il caso è stato isolato. Per il resto della sfida, il pubblico si è scatenato in favore del tennista italiano che ha più volte ringraziato e chiesto scusa per l’uscita molto anticipata dal torneo. Il marito di Flavia Pennetta era tra i favoriti alla vittoria finale.

Fognini è una furia, eliminazione e litigio al Challenger Napoli

Sul 15-15 Fognini non mette la prima, qualche spettatore parla, dice qualcosa, una parolina, forse due o tre, molto fastidiose per Fognini che dopo un brusio e uno ‘shhhh’ dell’arbitro torna a servire, ma disturbato da quell’interruzione sbaglia: doppio fallo, 15-30. Fognini si arrabbia, dice qualcosa di troppo, bestemmia, urla, l’arbitro si fa sentire. Fognini è furioso ed è chiarissimo quando dice: “Non ora. Non ora che sto servendo”.