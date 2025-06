Scossone Lazio, Sarri pronto a dimettersi. Il motivo

A poche settimane dal suo clamoroso ritorno sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri è già sul punto di dire addio. Una situazione surreale, quasi paradossale, che rischia di far esplodere un nuovo caso in casa biancoceleste. Il tecnico toscano, tornato per amore di una squadra e di un progetto che credeva potesse rinascere, ora si sente tradito. E sta meditando seriamente di lasciare tutto prima ancora di iniziare.

Sarri pronto a dimettersi dalla Lazio, il motivo della scelta

Il nodo della discordia? Il blocco del mercato. Secondo quanto emerso, la Covisoc avrebbe comunicato alla società – già dal 26 maggio, il giorno dopo la fine del campionato – l’impossibilità di operare in entrata nella sessione estiva a causa della situazione finanziaria del club. Una notizia che, clamorosamente, sarebbe stata taciuta a Sarri, che ha firmato per tornare sulla panchina biancoceleste una settimana dopo, ignaro del terremoto che lo attendeva.

Oggi il quadro è critico: la Lazio non può fare mercato e Sarri, uomo che basa il suo calcio su idee ma anche su una precisa costruzione tecnica della rosa, è irritato, inquieto, ma soprattutto profondamente deluso. Le promesse di Claudio Lotito di sbloccare la situazione entro agosto – o addirittura attendere gennaio – non bastano più. Non è solo una questione di rinforzi, è una questione di fiducia infranta.

Sarri avrebbe già rinviato un nuovo confronto con il direttore sportivo Angelo Fabiani, segno che il tecnico vuole prendersi tempo, riflettere, valutare se esiste davvero una via d’uscita da questo impasse. Perché un altro anno fermo, senza la possibilità di migliorare la rosa, per lui sarebbe insostenibile. E se il ritorno era stato costruito come una sorta di “seconde nozze”, oggi Sarri teme che si stia trasformando in un tradimento sportivo e personale.