Giro Mediterraneo in Rosa, dal Sannio a Caivano tra bellezze del Sud e valorizzazione del territorio

Domani 19 settembre 2025 prende il via la terza edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe femminile che si conferma tra le più importanti del calendario internazionale, seconda solo al Giro donne.

Giro Mediterraneo in Rosa, pedalata tra le bellezze del Sud

Per tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 settembre, venti squadre si sfideranno per conquistare la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica generale, che lo scorso anno fu sulle spalle dell’irlandese Lara Gillespie, oggi protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi nelle prove su pista.

La kermesse sarà presentata ufficialmente oggi, 18 settembre alle 18.30 a Cardito in piazza Garibaldi, dove saranno presenti tutte le squadre e alcuni ospiti di rilievo, tra cui il campione del mondo su strada 1988 Maurizio Fondriest, testimonial d’eccezione della manifestazione.

A lui si affiancherà Einer Rubio, forte scalatore colombiano, che nel recente Giro d’Italia ha conquistato l’ottavo posto e può vantare un brillante palmarès internazionale.

Dal Sannio a Caivano, lo sport valorizza il territorio

La prima tappa prenderà il via da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, per concludersi a Visciano dopo 120 km di corsa e il gran premio della montagna di seconda categoria a Monteforte, a pochi chilometri dal traguardo. Sarà una frazione che unisce fatica e strategia, ma anche l’opportunità di attraversare borghi e strade immerse nel verde della campagna campana.

Sabato sarà la volta della Cardito-Frattamaggiore, 113 km con due gran premi della montagna di terza categoria, decisivi per la maglia verde, mentre le altre casacche in palio saranno la bianca per le under 23, la blu per la classifica a punti e la rossa per la migliore italiana.

Gran finale con la Coppa Caivano

Domenica, gran finale con la Caivano-Caivano, un circuito di 10,9 km da percorrere undici volte, che ripropone la storica Coppa Caivano, dedicata alla memoria del senatore Giacinto Russo. Un percorso cittadino che, oltre alla competizione, celebra lo sport come elemento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio.

Come sottolineano il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il vicesindaco Giuseppe Cirillo in rappresentanza di Città Metropolitana che ha reso possibile i tre arrivi e le due partenze in provincia di Napoli, la manifestazione non è solo un evento sportivo di livello internazionale, ma un segnale concreto di attenzione alle comunità locali, con la speranza di costruire una narrazione positiva del territorio attraverso passione, impegno e sana competizione.

La kermesse è organizzata dalla società Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo.