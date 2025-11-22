Genoa-Napoli Women 1-3, le azzurre continuano a sognare: sono seconde in A!

Il Napoli Women continua a sognare e lo fa vincendo in trasferta a Genova per 1-3 in rimonta dopo una grandissima prestazione delle azzurre di Sassarini che si sono guadagnate una notte, almeno, da seconde in classifica in Serie A.

Le azzurre si sono rese protagoniste di un inizio campionato eccellente che al di fuori della sconfitta con la Roma ha sempre visto le partenopee fare grandi prestazioni anche forse meritandosi addirittura qualcosa in più dei già straordinari 13 punti in classifica nelle prime 7 gare.

Genoa-Napoli Women 1-3, partenopee seconde in Serie A

Primo tempo dove le azzurre iniziano fortissimo, infatti dopo poco più di un minuto la solita Floe sfiora il vantaggio con un tiro che termina di poco fuori. Tuttavia al 13′ di gioco un episodio in area di rigore compromette l’inerzia del match.

Doucourè commette fallo su Monterubbiano in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto, penalty confermato anche dopo richiamo delle azzurre al FVS. Sul dischetto si presenta Cinotti che non sbaglia, spiazza Beretta e regala il vantaggio al Grifone.

Purtroppo, questo gol è per le partenopee un contraccolpo enorme dopo il grande inizio e per praticamente tutto il resto del primo tempo vi è grande frustrazione, ansia, rabbia fra le azzurre, nonostante comunque colpiscano una traversa con un gran tiro di Vanmechelen.

Tutti questi sentimenti raggiungono l’apice alla fine del primo tempo per un situazione dubbia in area. Carcassi cade in area, per l’arbitro tutto buono, quindi il Napoli lo richiama al monitor ma l’arbitro ammonisce Carcassi per simulazione ed espelle Sassarini per proteste furibonde che animano in realtà tutta la fine del primo tempo.

Il Napoli cambia faccia e la ribalta in 3′

Dopo due cambi tra le azzurre, la solita Floe trova il pari al 48′ con un tiro di destro che si insacca sotto la traversa; ma il Napoli non si accontenta del pari anzi, preme sin da subito per cercare di vincerla.

Passano appena 3 minuti e Bakker, dopo uno scambio con Giordano, lascia partire il mancino che si insacca nell’angolino in basso a destra: rimonta completata in soli 3 minuti ma non ci si può rilassare.

Il Genoa ci prova, ma in generale sono di più le occasioni del Napoli per allungare che quelle delle liguri per pareggiare. Dopo alcuni tiri di Giordano e Vanmechelen, si arriva nel finale di gara.

Nel giro di pochi minuti attorno al novantesimo il Napoli ha tre occasioni per raddoppiare. Su un calcio d’angolo Brooks svetta ma la palla esce di pochissimo alla sinistra del palo con Forcinella ormai battuta e immobile.

Dopo pochi secondi, con un Genoa disattento, Floe si lancia in area, arriva nell’area piccola ma a due passi calcia clamorosamente fuori e lascia aperta la partita.

Tuttavia, la terza è quella buona: al 92′ in area Bellucci dopo una serie di rimpalli riesce a servire Troan che da pochi passi chiude il match e regala la seconda vittoria consecutiva alle azzurre, la quarta complessiva in A.

Partenza lanciata per il Napoli Women che vivrà una notte da seconda in classifica in attesa dei risultati di Como e Fiorentina. Ora ci sarà una sosta la settimana prossima prima di ospitare il Milan, attualmente a quota 9 punti, al “Piccolo” di Cercola.