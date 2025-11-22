ORGOGLIO CORALLINO/ Il Centro Ginnastica Turris brilla nel Duo Winter Silver: oro e argento

Si è svolta sabato 22 novembre 2025 al Palacasoria la gara regionale Duo Winter Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, appuntamento che ha visto grande protagonista il Centro Ginnastica Turris.

Le atlete coralline hanno firmato una giornata da incorniciare, conquistando due podi e confermandosi realtà emergente della ginnastica campana.

Un argento e un oro per il Centro Ginnastica Turris

Prestazione brillante per il duo LC Silver composto da Tea Siglioccolo e Chiara D’Antonio, che si è laureato vicecampione regionale, portando a casa uno splendido argento.

A completare il trionfo della Turris è arrivato il titolo più atteso: Ginevra De Curti e Tea Speranza si sono imposte nella loro categoria, diventando campionesse regionali grazie a un esercizio preciso, elegante e tecnicamente impeccabile.

Le prossime sfide: 2026 e la vetrina internazionale di Praga

Le atlete sono state accompagnate e guidate dal tecnico e direttore Ersilia De Chiara, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per la crescita costante della squadra.

Il Centro Ginnastica Turris guarda ora ai prossimi impegni del 2026, con un obiettivo prestigioso già in vista: la gara internazionale di TeamGym a Praga, in programma a marzo, dove il club torrese rappresenterà l’Italia in una delle competizioni più attese della stagione.