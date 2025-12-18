È napoletana la giovane pugile più brava d’Europa: batte tutti al Campionato e vince l’oro

Nuovo traguardo sportivo per la città di Napoli che vede trionfare l’atleta partenopea Kesia Reale al Campionato Europeo Under 17 di pugilato.

Il match decisivo: la vittoria di Kesia Reale

Kesia Reale, giovane pugile napoletana, ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo Under 17, in Germania, nella categoria dei 54 chili, portando Napoli sul gradino più alto del pugilato giovanile continentale. Cresciuta nel Rione Traiano e formatasi nella palestra De Novellis, Kesia Reale ha conquistato l’accesso alla finale disputata a Kienbaum.

Nel match decisivo della categoria 54 chili, la giovane pugile napoletana ha avuto la meglio sull’ucraina Yevanhelina Petruk, riuscendo a imporre progressivamente il proprio ritmo dopo un avvio difficile. L’incontro si è concluso con un combattuto verdetto di 3-2, che le ha consegnato la medaglia d’oro europea. Un traguardo prestigioso che conferma un percorso di crescita già arricchito da titoli nazionali e successi internazionali, consolidando il suo ruolo tra le promesse più solide e interessanti del pugilato italiano.

Le congratulazioni per la vittoria:

A nome proprio e di tutta l’Amministrazione comunale, l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha espresso le più vive e sentite congratulazioni all’atleta. La vittoria di Kesia Reale, ha sottolineato l’Assessora, non è soltanto un traguardo sportivo di altissimo livello, ma anche il simbolo di un percorso fatto di sacrifici, impegno quotidiano e grande determinazione.

“Il successo di Kesia Reale è il frutto di passione, dedizione e lavoro costante – ha dichiarato Emanuela Ferrante – come Amministrazione comunale continuiamo a credere fortemente nello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e affermazione dei valori di lealtà, rispetto e pari opportunità”. Parole che ribadiscono il ruolo centrale dello sport nel percorso educativo dei giovani e nel creare una società più unita e volta alle pari opportunità.