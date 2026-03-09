Ginnastica Turris: debutto promettente nella Prima Prova Regionale Gold Allieve

Nella giornata di sabato 7 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano D’Arco, le giovanissime della Ginnastica Turris hanno debuttato nella Prima Prova Regionale Gold Allieve con dei risultati sorprendenti per delle ragazze alla loro prima esperienza in una gara ufficiale.

I risultati delle gare

Guidati dai coach Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa, le ragazze hanno debuttato nella categoria A1 e A3 e hanno dato prova delle loro abilità: nella categoria A1 Cleo Siglioccolo si piazza nella Top 10 della competizione, mentre nella categoria A3 Francesca Cipriano sfiora la quinta posizione, piazzandosi al sesto posto. I coach si dicono entusiasti del risultato di due ragazze con grande potenziale alle loro primissime gare.

Un mese molto importante per la ginnastica a Torre del Greco

Le gare nel mese di marzo non finiscono qui. Un appuntamento molto importante è alle porte: le ragazze della Ginnastica Turris voleranno a Praga per una gara internazionale che si terrà il 20 marzo.

Il 28 marzo è prevista invece la Seconda Tappa Regionale Gold in cui saranno protagoniste le giovani ragazze di Torre del Greco.