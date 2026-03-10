SC Torregreco, il blackout nel secondo quarto costa caro: a Montoro vince la Taurus 51-46

Dopo un filotto di vittorie che aveva portato lo Sporting Club Torregreco a mettersi a ridosso dell’alta classifica, arriva una brusca frenata che interrompe la rincorsa. La squadra di Torre del Greco perde a Montori una partita abbastanza equilibrata, finita sul risultato di 51-46.

La cronaca della partita

I corallini approcciano bene la partita, e si portano sul parziale di 7-12 grazie ad una grande prestazione difensiva. Nel secondo quarto avviene la svolta della partita per i padroni di casa del Montori Taurus: lo Sporting vive un momento difficile nel match, non riuscendo più a mettere canestri; questo intacca il morale della squadra, che concede troppo agli avversari che prendono il largo. Il primo tempo finisce sul 28-19.

Nel terzo quarto lo Sporting, con una prestazione di grande sacrificio, riesce ad accorciare la distanze a soli 7 punti. L’ultimo quarto è sulla falsa riga del terzo, con i corallini che tentano il tutto per tutto, grazie anche alla spinta dei tanti ultras accorsi in massa a Montori, ma non riescono a recuperare lo svantaggio. Il match finisce con una brutta sconfitta per 51-46: il secondo quarto è stato fatale allo Sporting.

Non tutto è ancora perduto: i corallini restano a pari punti con il Santa Maria Cilento e sono ancora in corsa per un posto nella classifica che conta. Il prossimo match sarà in casa contro l’Atripalda domenica 15 marzo.