Basket, lo Sporting Club Torregreco torna a vincere: la testa della classifica è vicina!
Mar 17, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Dopo la deludente sconfitta di Montori, lo Sporting Club Torregreco si riscatta subito, vincendo una partita importantissima in ottica playoff contro l’Atripalda, e avvicinandosi così ancora di più al gruppone di testa che vede ben quattro squadre appaiate a 26 punti.
La cronaca del match
La partita inizia subito benissimo per i corallini, che mettono tre triple di fila con Accardo, cercando di stabilire subito un vantaggio importante. Tuttavia, l’Atripalda non si lascia abbattere e colpo su colpo riesce a rispondere allo Sporting, mantenendo uno svantaggio minimo. La prima frazione di gioco si conclude sul 17-13.
Il secondo quarto è la squadra ospite a fare la partita, segnando triple su triple e portandosi quindi in vantaggio al termine del primo tempo, che finisce 30-32.
Ancora una volta lo Sporting studia bene le sue mosse e al ritorno dagli spogliatoi ribaltano il risultato con la solita prestazione difensiva corale di livello assoluto: si va all’ultimo quarto con i corallini in vantaggio per 43-37.
Sulla falsa riga del secondo quarto, l’Atripalda prova a salire in cattedra, ma stavolta lo Sporting non glielo permette, sbaragliando le offensive della squadra ospite con grinta e attenzione. La partita si conclude 56-46, e i corallini così restano attaccati al gruppo di testa senza mollare.
Serve adesso una gara importante in trasferta per continuare a coltivare il sogno. Lo Sporting Club Torregreco giocherà a Nocera venerdì 20 marzo contro la Magus Nocera.