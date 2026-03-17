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Basket, lo Sporting Club Torregreco torna a vincere: la testa della classifica è vicina!

Mar 17, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino

Dopo la deludente sconfitta di Montori, lo Sporting Club Torregreco si riscatta subito, vincendo una partita importantissima in ottica playoff contro l’Atripalda, e avvicinandosi così ancora di più al gruppone di testa che vede ben quattro squadre appaiate a 26 punti.

La cronaca del match

La partita inizia subito benissimo per i corallini, che mettono tre triple di fila con Accardo, cercando di stabilire subito un vantaggio importante. Tuttavia, l’Atripalda non si lascia abbattere e colpo su colpo riesce a rispondere allo Sporting, mantenendo uno svantaggio minimo. La prima frazione di gioco si conclude sul 17-13.

Il secondo quarto è la squadra ospite a fare la partita, segnando triple su triple e portandosi quindi in vantaggio al termine del primo tempo, che finisce 30-32.

Ancora una volta lo Sporting studia bene le sue mosse e al ritorno dagli spogliatoi ribaltano il risultato con la solita prestazione difensiva corale di livello assoluto: si va all’ultimo quarto con i corallini in vantaggio per 43-37.

Sulla falsa riga del secondo quarto, l’Atripalda prova a salire in cattedra, ma stavolta lo Sporting non glielo permette, sbaragliando le offensive della squadra ospite con grinta e attenzione. La partita si conclude 56-46, e i corallini così restano attaccati al gruppo di testa senza mollare.

Serve adesso una gara importante in trasferta per continuare a coltivare il sogno. Lo Sporting Club Torregreco giocherà a Nocera venerdì 20 marzo contro la Magus Nocera.

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