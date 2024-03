Tutti pazzi per la Napoli Basket: PalaBarbuto sold-out contro il Pistoia

Sempre più movimento e finalmente attenzione per la bellissima realtà della Gevi Napoli Basket. Complice un grandissimo campionato e la vittoria in Coppa Italia, il PalaBarbuto torna a riempirsi per sostenere gli uomini di Milicic. Gli azzurri infatti sono nel pieno della corsa alla zona play-off, per cullare un sogno che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. In vista della sfida di domani contro Pistoia in programma alle ore 19:45, il palazzetto di Fuorigrotta ha fatto segnare il sold-out, con l’annuncio che è arrivato ieri sera.

La Napoli Basket chiama, i tifosi rispondono: sold-out contro Pistoia

La Napoli Basket torna in campo dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Derthona, che ha riportato gli uomini di Milicic con i piedi per terra dopo un filotto di vittorie. Serve dunque subito ritrovare la concentrazione, anche perché vincere contro Pistoia significherebbe mettere un ulteriore tassello verso i play-off, battendo proprio una diretta concorrente. In classifica infatti le due squadre si trovano al sesto e settimo posto, con un vantaggio di due punti (una vittoria) per gli azzurri. A solo due lunghezze però c’è anche l’ottavo posto, ultimo utile per andare alla fase finale del campionato italiano. Obbligatorio dunque non sbagliare per Napoli, in vista anche delle complicate sfide che arriveranno nelle prossime settimane.

Nel mentre i tifosi non fanno mancare il proprio sostegno. Infatti i supporters azzurri hanno polverizzato il botteghino, facendo segnare un sold-out da record. A celebrare questo primo successo, ci ha pensato proprio la Napoli Basket, che con un post sui propri canali social ha ringraziato i propri tifosi ed ha annunciato la fine dei biglietti a disposizione. Ricordiamo la palla a due domani, alle ore 19:45, per vivere un altra serata di basket, all’insegna del bel gioco proposto dagli azzurri, in cerca di riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa.