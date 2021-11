Dopo l’omaggio di tutto lo stadio Maradona a Diego in occasione del pre gara Napoli-Lazio, ora anche il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis lancia la sua proposta. Il presidente vuole infatti organizzare un match tra il Napoli e la Nazionale Argentina che si dovrebbe giocare nell’impianto di Fuorigrotta il prossimo 24 Maggio.

L’ANNUNCIO DI DE LAURENTIIS: “NAPOLI-ARGENTINA SI GIOCHERA’ AL MARADONA”

L’annuncio è avvenuto nel corso di “Show del Futbol” di America Tv. Il patron azzurro è intervenuto mentre era in diretta Hugo Maradona, fratello di Diego. Queste le sue parole:

“Io mi felicito con voi siete forti, l’Argentina è uno dei paesi più belli del mondo. Adesso ti do una primizia, come si dice in Argentina? Allora il 24 maggio spero, stiamo lavorando con il ministro degli Esteri Di Maio e il vostro ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare in questo stadio la partita tra il Napoli e l’Argentina. Speriamo di riuscire a organizzarla. E la chiameremmo ‘The First Maradona Cup‘”.

Una breve incursione che lancia però un messaggio forte a chi sta organizzando la Maradona Cup che vedrà scendere in campo Barcellona (il primo club di Diego) e Boca Juniors il 14 dicembre a Riyad. Il Napoli terminerà il campionato il 22 maggio, poi sarà libero per giocare contro l’Albiceleste.