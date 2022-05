Il Napoli già si sta muovendo per la prossima stagione. I calciatori finito il campionato, terminato dietro a Milan e Inter e con la sicurezza di un posto in Champions, sono partiti per le Nazionali o le vacanze in vista del doppio ritiro che quest’anno sarà anticipato a causa del mondiale invernale in Qatar.

NAPOLI, PRIMI RINNOVI E ACQUISTI

La società azzurra ha già annunciato i primi rinnovi e acquisti. Il centrocampista Anguissa è stato riscatto dopo le buone prestazioni che hanno convinto Spalletti a farlo restare. Questo il tweet della società azzurra:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo“.

Rinnovo anche per Juan Jesus che ha scritto un bel post sui social per ringraziare i tifosi:

“Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli… Un onore poter continuare la nostra strada INSIEME“.

Accanto a lui in difesa ci sarà il neoacquisto Mathias Olivera che arriva dal Getafe a titolo definitivo:

“Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana“.

ATTESA PER MERTENS

C’è attesa per l’annuncio del rinnovo di Dries Mertens. Il giocatore, in scadenza di contratto, non ha mai negato la sua volontà di continuare a giocare nel Napoli, città che ama e che lo ha adottato. Un mese fa c’era stato l’incontro con De Laurentiis con la promessa di vedersi una volta finito il campionato per parlare di una permanenza. Molto probabilmente se ne parlerà la prossima settimana ma non dovrebbero esserci problemi. Mertens rimarrà un altro anno in azzurro con l’opzione per il secondo.