La speranza dei tifosi del Napoli di rivedere Dries Mertens vestire ancora la casacca azzurra sembra attaccata ad un filo che si assottiglia di giorno in giorno. Il calciatore dal ritiro della sua Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo futuro.

MERTENS, ADDIO: LE SUE PAROLE

“Voglio trovare un bel club. Pensavo di restare al Napoli e invece strano che abbiano aspettato così tanto.

Riguardo al prolungamento del contratto non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere”.

MERTENS, ADDIO: LE VOCI DI MERCATO

Nelle ultime ore il nome di Mertens è stato accostato a diversi club. Su tutti la Roma di Mourinho ma non è da escludersi la pista estera. Anche il ritorno in patria non è una ipotesi da scartare. Le dichiarazioni di Mertens contrastano con quelle di Aurelio De Laurentiis che giorni fa aveva dichiarato di avergli fatto visita direttamente a casa. Per poi allontanarlo parlando di vile moneta che starebbe inseguendo l’attaccante che da 9 anni gioca nel Napoli.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle vicende del Napoli su Facebook segui la pagina Calcio Napoli Vesuviolive.it