Oggi alle 12 è stato sorteggiato il nuovo calendario di Serie A che vedrà molte novità rispetto agli anni precedenti. Ci sarà la sosta, da novembre a gennaio per i mondiali in Qatar, e tornano gli spareggi in caso di arrivo a pari punti per lo scudetto e la zona retrocessione.

CALENDARIO SERIE A: LE PARTITE DEL NAPOLI

Tre le neopromosse, Cremonese, Lecce e Monza. Questo il calendario degli azzurri, si partirà il 14 agosto:

1 giornata: Verona-Napoli

2 giornata, 21 agosto: Napoli – Monza

3 giornata, 28 agosto: Fiorentina – Napoli (in questa giornata previste anche Lazio-Inter e Juve-Roma)

4 giornata, 31 agosto: Napoli -Lecce

5 giornata, 4 settembre: Lazio-Napoli

6 giornata, 11 settembre: Napoli – Spezia

7 giornata, 18 settembre: Milan-Napoli

8 giornata, 2 ottobre: Napoli -Torino (Inter-Roma)

9 giornata, 9 ottobre: Cremonese-Napoli (Milan-Juve)

10 giornata, 16 ottobre: Napoli -Bologna

11 giornata, 23 ottobre: Roma-Napoli (Atalanta-Lazio, Fiorentina-Inter, Milan-Monza)

12 giornata, 30 ottobre: Napoli-Sassuolo

13 giornata, 6 novembre: Atalanta-Napoli

14 giornata, 9 novembre: Napoli-Empoli

15 giornata, 13 novembre: Napoli-Udinese

16 giornata, 4 gennaio: Inter-Napoli

17 giornata, 8 gennaio: Sampdoria-Napoli

18 giornata, 15 gennaio: Napoli-Juventus

19 giornata, 22 gennaio: il derby Salernitana-Napoli

20 giornata, 29 gennaio: Napoli – Roma

21 giornata, 5 febbraio: Spezia -Napoli

22 giornata, 12 febbraio: Napoli-Cremonese

23 giornata, 19 febbraio: Sassuolo-Napoli

24 giornata, 26 febbraio: Empoli-Napoli

25 giornata, 5 marzo: Napoli-Lazio (Roma-Juventus)

26 giornata, 12 marzo: Napoli-Atalanta

27 giornata, 19 marzo: Torino-Napoli

28 giornata, 2 aprile: Napoli-Milan

29 giornata, 8 aprile: Lecce-Napoli

30 giornata, 16 aprile: Napoli-Verona

31 giornata, 23 aprile: Juve-Napoli

32 giornata, 30 aprile: Napoli-Salernitana

33 giornata, 3 maggio: Udinese-Napoli

34 giornata, 7 maggio: Napoli-Fiorentina

35 giornata, 14 maggio: Monza-Napoli

36 giornata, 21 maggio: Napoli-Inter

37 giornata, 28 maggio: Bologna-Napoli

38 giornata, 4 giugno: Napoli-Sampdoria

CAMBIA IL PALLONE

Cambia anche il pallone, con lo sponsor che da Nike passa a Puma.