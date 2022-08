96 anni del Napoli, un lungo striscione abbraccia il Golfo: “Auguri compagna di vita”

Il 1 agosto è una data memorabile per il popolo partenopeo: fu proprio in quella data, del lontano 1926, che nacque l’Associazione Calcio Napoli dando il via alla storia della squadra azzurra, oggi celebrata con uno striscione che abbraccia parte del Golfo. Lo scatto è stato diffuso dalla pagina Facebook Collettivo Partenopeo.

1 agosto, il Napoli compie 96 anni: spunta uno striscione di auguri

“Auguri compagna di vita, resti sempre la nostra passione infinita” – si legge nella dedica dei tifosi napoletani, raccolta in uno striscione lunghissimo, con il Vesuvio e il mare alle spalle. Un modo per celebrare una data speciale che segna l’inizio di una storia che dura da quasi cento anni.

Un traguardo celebrato dalla stessa SSC Napoli che, attraverso i canali social ufficiali, ha condiviso con il popolo partenopeo la gioia di una data indimenticabile per la squadra e tutti i tifosi: “Auguri a tutti noi. Forza Napoli sempre”.

Proprio da quella data ha avuto inizio quella passione che continua ad animare la tifoseria azzurra, grazie all’industriale napoletano Giorgio Ascarelli che diede vita a quella che poi sarebbe stata la fede di moltissimi amanti del calcio.

La squadra nacque col nome di Associazione Calcio Napoli, e solo nel 1964, passò alla denominazione di SSC Napoli. Ripercorrendo velocemente la storia del Napoli, non è difficile ammettere quanto sia stato tortuoso il cammino di questa società, legata ad una città difficile e troppo chiacchierata ma che spesso, proprio attraverso il calcio, è riuscita a riscattarsi e risalire a galla, combattendo i luoghi comuni. Ne è un esempio il ruolo di Diego Armando Maradona, riconosciuto come il Dio del calcio, che ha portato sul tetto del mondo la città partenopea.