Dove vedere Liverpool Napoli. L’ultimo incontro del girone A di Champions League si giocherà martedì 1 novembre.

Dove vedere Liverpool Napoli: la partita sarà trasmessa in chiaro

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, su Infinity e su Mediaset in chiaro su Canale 5. Il match non sarà al contrario trasmesso su Amazon Prime. Nei prossimi giorni l’emittente Sky renderà noto su quale canale specifico Liverpool Napoli sarà trasmessa. Disponibile anche la visione in streaming su smartphone, tablet, smart tv, pc e qualsiasi altro dispositivo compatibile con le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Il palio il primo posto nel girone

Martedì 1 novembre Napoli e Liverpool si giocheranno il primo posto nel girone: i partenopei hanno vinto le prime cinque partite su cinque disputate, conquistando 15 punti. Gli inglesi sono al secondo posto con 12 punti. Il Napoli riuscirà a conservare la guida del gruppo vincendo, pareggiando e addirittura perdendo, ma non con un risultato peggiore rispetto ad una sconfitta per 3 a 0.

Fino ad ora il cammino del Napoli sia in Serie A che in Champions League è stato estremamente convincente. La squadra messa a punto da Spalletti è una delle più divertenti e letali d’Europa. In tale contesto è esplosa la stella di Khvicha Kvaratskhelia, che fa infuriare la passione anche degli Americani, mentre la BBC ha definito un genio il tecnico Luciano Spalletti.