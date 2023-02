Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli. Finalmente torna la Champions League, e il Napoli, ormai forte del suo corposo vantaggio in campionato, può concentrarvisi con tutto se stesso. Oggi 21 febbraio alle ore 21:00, gli uomini di Spalletti avranno un’occasione ghiotta per mettere il primo tassello per battere un record: arrivare per la prima volta nella storia ai quarti di finale della massima competizione europea.

La certezza è una: il Napoli darà tutto in campo e non lascerà nulla di intentato, sperando di poter tornare al Maradona in una situazione di vantaggio. Resta comunque il fatto che il Napoli, tra le due, è il favorito per il passaggio del turno.

L’avversario non è una big del calcio europeo, ma comunque ostico. Fresco vincitore della scorsa Europa League e mina vagante del campionato tedesco. Attualmente occupa la sesta posizione in classifica, ma è soltanto a 5 lunghezze dal primo posto occupato da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino (43 punti contro i 38 del Francoforte). Tra le fila dell’Eintracht, Kolo Muani, giovane asso della Francia, che ha già raggiunto la doppia cifra sia di gol sia di assist.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli

Glasner dovrà fare a meno di capitan Rode, come annunciato dall’allenatore stesso. Dubbio Lakic per i tedeschi, ma questo sarà un dubbio da sciogliere a poche ore dalla gara di Champions.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner

Spalletti non si lascerà sfuggire la possibilità di entrare ancora di più nella storia azzurra e schiererà, senza dubbio, il miglior 11 disponibile. Per fortuna, il Napoli ha recuperato al 100% Osimhen che si è regolarmente allenato con il resto dei compagni dopo il leggero affaticamento del Mapei. Con lui, in attacco, Kvaratskhelia e Lozano (favorito su Politano).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.