Probabili formazioni Napoli-Lazio: un paio di dubbi per Spalletti?

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio. Marzo è il mese dei nuovi inizi, della primavera e delle giornate più lunghe. Per il Calcio Napoli è il mese della verità. Il mese in cui potrebbe avere la certezza, non matematica ma quasi, della vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Oggi 3 marzo alle ore 20:45 gli azzurri ospiteranno la Lazio dell’ex Sarri. A seguire Atalanta, Torino e Milan sul cammino azzurro. E nel mezzo, il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Napoli-Lazio in TV e streaming

Il Napoli è ormai a +18 sul secondo posto e può affrontare le sfide di marzo senza il fiato sul collo delle inseguitrici. E questa leggerezza, se presa nel giusto modo, sarà l’arma in più degli uomini di Spalletti.

La Lazio continua con risultati altalenanti, ma non molla la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Ora è quarta, a soli 2 punti dal secondo posto occupato dall’Inter e dal Milan, ma soltanto a +1 dal quinto e a +4 dal sesto. Non può più perdere terreno.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Luciano Spalletti è orfano di Mario Rui che è stato fermato per due turni dal giudice sportivo per l’espulsione rimediata contro l’Empoli. Quindi cambio obbligato in difesa con Olivera sulla sinistra. Per il resto, rispetto alla gara di Empoli, non dovrebbero esserci ulteriori variazioni. Ma occhio lo stesso ai ballottaggi Zielinski/Elmas e Lozano/Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Per quanto riguarda la Lazio di Maurizio Sarri, Casale è squalificato. Quindi spazio a Patric e Romagnoli (recuperato dopo aver saltato per infortunio le sfide contro Salernitana e Sampdoria), la più che probabile coppia di centrali difensivi di stasera. Ballottaggio Lazzarri/Hysaj e Zaccagni/Pedro, con i primi leggermente favoriti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.