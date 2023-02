Le probabili formazioni di Empoli-Napoli. Dopo aver fatto la voce grossa anche in Champions League, il Napoli di Spalletti è pronto a continuare il suo cammino in campionato. Il vantaggio di 15 punti sull’Inter è rassicurante, ma è proprio da partite come questa che si costruisce passo dopo passo qualcosa di grande. Oggi 25 febbraio alle ore 18:00, gli azzurri affronteranno l’Empoli che attualmente si trova in una posizione di classifica tranquilla a +11 dalla zona retrocessione.

La leggerezza con cui gioca l’Empoli è l’arma da cui deve difendersi il Napoli. La squadra di Paolo Zanetti è l’unica insieme all’Inter ad aver battuto almeno due volte i partenopei nelle ultime 2 stagioni di Serie A. Ricordiamo l’incredibile rimonta della scorsa stagione, in cui l’Empoli passò dallo 0-2 al 3-2 in soli 7 minuti, dall’80’ all’87’. Lì, dove probabilmente finirono in maniera definitiva i sogni Scudetto degli azzurri. Ma adesso è tutta un’altra storia.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Mister Zanetti dovrà fare i conti con le assenze di Akpa Akpro e Bandinelli a centrocampo per squalifica, e di Cambiaghi e forse Caputo in attacco. Non dovesse farcela quest’ultimo, spazio a Piccoli. A centrocampo invece tocca ad Haas ed Henderson. Baldanzi da trequartista dietro le punte.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All. Zanetti

Possibile un cambio per reparto deciso da Luciano Spalletti rispetto alla gara di Champions League di martedì. Mario Rui per Olivera, Elmas per Zielinski e Politano per Lozano. Ancora indisponibile Raspadori. Il tecnico di Certaldo non vuole stravolgere la formazione cercando di tenere il +15 in classifica sull’Inter prima di una serie di partite complicate: Lazio e Atalanta in casa, Torino in trasferta, Milan di nuovo in casa. Con il ritorno contro l’Eintracht Francoforte nel mezzo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti