Il Viminale ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la gara contro il Calcio Napoli. Mercoledì 15 febbraio si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, alla quale dunque i tifosi tedeschi non potranno assistere dal settore ospiti dello stadio Maradona, nonostante invece i partenopei fossero presenti all’andata al Deutsche Bank Park.

Napoli-Eintracht Francoforte, trasferta vietata ai tedeschi

Il Ministero dell’Interno e la prefettura sono irremovibili sulla propria decisione: nel provvedimento si legge che esiste un “concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal giorno precedente la gara”, tesi avvalorata “in ragione della rivalità tra le due tifoserie che ha fatto registrare incidenti nell’andata”.

In Germania infatti i tifosi del Napoli sono stati aggrediti e pestati dai sostenitori dell’Eintracht, fatto che avrebbe generato un “forte sentimento di rivalsa e vendetta” degli ultras partenopei. Da non sottovalutare inoltre il gemellaggio dei franconfortesi con i bergamaschi, in virtù del quale si ritiene la “possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, ed acerrimi rivali dei napoletani, peraltro presenti in Germania in occasione della gara d’andata ove hanno preso parte agli incidenti”. Non a caso a Francoforte sono emersi cartelli razzisti contro i napoletani, riportanti gli stessi slogan che girano negli stadi del nord Italia.

La Questura di Napoli: le aggressioni di in Germania sono molte di più di quelle emerse

Secondo una nota della Questura di Napoli, le aggressioni aidanni dei partenopei in terra tedesca sarebbero molte di più di quelle emerse finora. Il giorno prima della gara “nel centro di Francoforte si sono verificati più aggressioni ai tifosi napoletani da parte di quelli tedeschi, sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali”. Il giorno della partita invece “i tifosi napoletani che viaggiavano a bordo di un treno, hanno subito un tentativo di attacco da parte di supporter tedeschi e inoltre cinque tifosi partenopei sono stati arrestati perche’ trovati in possesso di oggetti di mascheramento”. Inoltre “30 veicoli appartenenti ad ultras partenopei sono stati colpiti dal fitto lancio di oggetti contundenti, bottiglie e pietre nei pressi di una stazione di servizio”.