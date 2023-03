Una maglia del Calcio Napoli trasformata in una opera d’arte grazie al talento di Mats Drawing. Sui profili social di Mats Drawing, artista francese di 25 anni, è stato pubblicato un video che racconta la trasformazione incredibile di una casacca della formazione partenopea: l’azzurro della maglietta viene usato come tela attraverso cui omaggiare Khvicha Kvaratskhelia, il giocatore georgiano che è esploso in Serie A ed in Champions League ed ora è apprezzato in tutto il mondo degli appassionati di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Drawing (@mats.drawing)

La maglia del Napoli con il ritratto di Kvaratskhelia: l’opera di Mats Drawing

L’opera di Mats Drawing dedicata a Khvicha Kvaratskhelia è davvero stupenda, la somiglianza con il centrocampista offensivo georgiano è incredibile. Il risultato è d’effetto ed infatti i commenti al post sono tutti concordi nel giudicarlo un capolavoro.

Non solo Napoli e Kvaratskhelia: i soggetti prediletti di Mats Drawing sono i fuoriclasse di ogni squadra e di ogni tempo. Sbirciando tra le sue pubblicazioni vediamo infatti tra le opere dedicate a Messi, Benzema e Mbappé anche quelle ispirate a Zidane, le leggende del Milan (con Maldini, Baresi, Gullit, Shevchenko e altri) ed ovviamente Diego Armando Maradona.