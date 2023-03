Probabili formazioni Napoli-Eintracht Francoforte: dubbi per Spalletti

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte. Con un vantaggio così importante in campionato, l’autostima del Calcio Napoli è alle stelle. E mercoledì 15 marzo alle ore 21:00, gli uomini di Spalletti sono pronti a fare la storia anche in Europa. Passare il turno significa raggiungere i quarti di Champions League per la prima volta, dopo averli sfiorati nel 2012 contro il Chelsea, che poi avrebbe vinto la competizione.

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

Le due squadre arrivano a questa partita con due situazioni diverse. Il Napoli è a +18 dal secondo posto in campionato e viene da una vittoria che sa di match point contro l’Atalanta per 2-0. Lo Scudetto è praticamente a un passo. L’Eintracht Francoforte invece, dopo il pareggio con lo Stoccarda per 1-1, non interrompe la striscia in campionato senza vittorie che ormai dura da tre partite. Due soli punti nelle ultime tre e qualificazione per la prossima Champions League che si allontana sempre di più. Non il miglior momento per una sfida così importante.

I dubbi di Luciano Spalletti

Spalletti dovrà fare i conti con alcuni infortuni da tenere sotto controllo. Mario Rui dovrebbe riappropriarsi della fascia sinistra, dopo la squalifica in campionato che lo ha tenuto lontano dal campo per due giornate. Kim, infortunatosi contro l’Atalanta non preoccupa e dovrebbe essere della partita. Mentre per Meret bisognerà valutare e controllare l’entità dell’infortunio al polso. Gollini comunque, ha dimostrato di essere più che pronto tra i pali. Lozano, nemmeno convocato contro l’Atalanta, potrebbe ritrovare il posto da titolare. Per il resto, i soliti.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Il tecnico dei tedeschi Glasner dovrà fare a meno di Kolo Muani, squalificato. Al suo posto Borré, coadiuvato da Gotze e Lindstorm alle sue spalle.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. All. Glasner