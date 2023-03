Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in TV e streaming. Il Calcio Napoli è davvero a un passo dalla storia. Il 2-0 dell’andata ha dimostrato la maggiore forza degli azzurri rispetto all’Eintracht. Manca però un altro step per entrare nella storia: dovesse passare il turno, per il Napoli sarebbe la prima volta ai quarti di Champions League.

E per come sta giocando, possiamo giurare che nessuna, nemmeno le grandi big europee, spera di incontrare gli azzurri così presto. Il Napoli vuole chiudere la pratica Francoforte, e per farlo serve l’ennesima prestazione convincente, a cui ormai ci hanno abituato.

Dove e come vedere Napoli-Eintracht Francoforte in TV e streaming

La partita tra Napoli e Eintracht Francoforte è programmata per mercoledì 15 marzo alle ore 21:00. La diretta verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguirla anche sul sito o app di Amazon Prime Video su smartphone, tablet, Xbox, PS4, PS5 o PC. Purtroppo questa volta la partita di Champions League non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, come successo per la gara di andata.

Napoli-Francoforte: probabili formazioni

Vediamo adesso le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte. Due dubbi per Spalletti, che comunque ritrova Mario Rui, squalificato per due giornate in campionato. Tutto dipenderà dalle condizioni di Meret e Kim. Più probabile che il coreano riesca a recuperare, mentre per Meret bisogna aspettare ancora un po’ per capire l’entità dell’infortunio al polso. Pronto Gollini, che con l’Atalanta ha dimostrato le sue qualità. Appare recuperato Lozano, che contro i bergamaschi non è stato nemmeno convocato.

Il tecnico dei tedeschi Glasner si affiderà ancora una volta al 3-4-2-1, con Gotze e Lindstorm alle spalle dell’unica punta Borré. Kolo Muani è infatti squalificato e non sarà della partita.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. All. Glasner

Divieto di vendita dei biglietti per i residenti a Francoforte

Il settore ospiti del Maradona resterà chiuso e, contemporaneamente, la Prefettura di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti di qualsiasi settore dello stadio ai cittadini residenti a Francoforte. Un provvedimento motivato dall’alto rischio di scontri tra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht Francoforte, dopo le aggressioni subite dai partenopei in Germania. Oliver Glasner, allenatore del Francoforte, ha commentato in maniera ironica: “Spero che facciano entrare almeno noi”.

Nel provvedimento di chiusura del settore ospiti si legge che esiste un “concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal giorno precedente la gara”, tesi avvalorata “in ragione della rivalità tra le due tifoserie che ha fatto registrare incidenti nell’andata”.

In Germania infatti i tifosi del Napoli sono stati aggrediti e pestati dai sostenitori dell’Eintracht, fatto che avrebbe generato un “forte sentimento di rivalsa e vendetta” degli ultras partenopei. Da non sottovalutare inoltre il gemellaggio dei franconfortesi con i bergamaschi, in virtù del quale si ritiene la “possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, ed acerrimi rivali dei napoletani, peraltro presenti in Germania in occasione della gara d’andata ove hanno preso parte agli incidenti”. Non a caso a Francoforte sono emersi cartelli razzisti contro i napoletani, riportanti gli stessi slogan che girano negli stadi del nord Italia.