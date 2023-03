L’allenatore del Francoforte, Oliver Glasner, commenta con sarcasmo ma promette battaglia nel pre partita di Napoli – Eintracht. A tenere banco in Germania è principalmente la questione del doppio provvedimento di divieto di vendita dei biglietti, ai sostenitori francofortesi, per la gara del Maradona di mercoledì 15 marzo: i tedeschi gridano allo scandalo vista la decisione della Prefettura di Napoli, dopo che invece i tifosi del Calcio Napoli erano stati accolti regolarmente al Deutsche Bank Park.

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte: “Spero che facciano entrare almeno noi”

“Spero che facciano entrare almeno noi in Italia”: così ha commentato Glasner parlando ai media tedeschi. In un primo momento infatti la decisione del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli era stata solo quella di chiudere il settore ospiti dello stadio Maradona, ma poi è giunto anche il divieto di vendita dei biglietti a tutti i tifosi tedeschi. Il Tar della Campania ha però sospeso questo secondo provvedimento su ricorso dell’Eintracht Francoforte, così il prefetto di Napoli ne ha emesso uno nuovo vietando la vendita ai soli residenti a Francoforte. Le autorità italiane temono infatti degli scontri, motivando che vi sarebbe un “forte sentimento di vendetta” dei partenopei dopo le aggressioni subite in terra tedesca dai tifosi del Francoforte con la man forte dei gemellati dell’Atalanta.

“Non andremo a Napoli da turisti”

Tornando invece alle questioni di campo in senso stretto, Oliver Glasner promette battaglia e nonostante il 2 a 0 in casa afferma che “Non andremo a Napoli da turisti. Ho un enorme rispetto per i ragazzi. La squadra ha dimostrato più volte di essere capace di prestazioni straordinarie. Metteremo in gioco tutto il carattere e la mentalità per rendere realtà ciò di cui nessuno pensa di essere capace!”.

I tedeschi vogliono giocarsi il tutto per tutto e credono in una rimonta, che darebbe loro lo storico primo accesso ai quarti di Champions League. Sarebbe lo stesso record “personale” anche per il Calcio Napoli che ha sfiorato il traguardo soltanto nel 2012 contro il Chelsea.