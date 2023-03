L’eventuale passaggio del turno di Champions League da parte del Calcio Napoli non significherebbe soltanto il raggiungimento di un traguardo storico, quello della prima qualificazione ai quarti della massima competizione europea, ma anche un sostanzioso introito per le casse del club. Dopo il dominio con vittoria dell’andata, in trasferta, con l’Eintracht Francoforte, è lecito fare due conti per comprendere come le vittorie possano contribuire in maniera importante a restare al vertice del calcio nazionale ed europeo.

Quanto ha guadagnato finora il Napoli in Champions

Il portale Calcio e Finanza possiede le cifre indicative di quali sono i compensi per i club di calcio che partecipano alla Champions League. Alcuni numeri sono noti, come il bonus partecipazione di circa 15 milioni di euro, altri invece non sono confermati, come il bonus per il passaggio ai quarti.

Per quanto riguarda il Napoli, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha incassato già 15,64 milioni dati dalla semplice qualificazione alla competizione. Grazie al ranking storico sono entrati nelle casse altri 18,2 milioni di euro, mentre il piazzamento allo scorso campionato di Serie A ha fruttato 4 milioni di euro (criterio market pool 1).

Bisogna poi aggiungere i bonus legati ai risultati raggiunti nella fase a gironi, ossia 2,8 milioni per ogni vittoria, 930mila euro per i pareggi e zero euro per le sconfitte. Il Calcio Napoli quest’anno ha totalizzato 5 vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, dunque ha guadagnato esattamente 14 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi di Champions League vale invece 9,6 milioni di euro. Secondo il criterio market pool 2, ogni società guadagna una cifra non inferiore a 2,73 milioni di euro data dal numero di partite giocate in questa edizione della Champions League, che aumenta con i match giocati e nel caso del Napoli diventa di 4,76 milioni.

Quanto vale il passaggio ai quarti di finale

La somma di tutti questi ricavi equivale a 66,2 milioni di euro. Qualora il Napoli dovesse prevalere sull’Eintracht Francoforte riceverebbe un ulteriore bonus di 10,6 milioni di euro per il passaggio ai Quarti di finale raggiungendo i 76,8 milioni di euro.

Vincere aiuta a guadagnare di più

Se alcune cifre sono fisse e identiche per tutte le squadre partecipanti, altre possono variare, abbiamo visto. Secondo il criterio del ranking storico, ad esempio, la Juventus si è aggiudicata 32,99 milioni di euro, ben 14,79 in più rispetto al Napoli. Ecco perché vincere aiuta a guadagnare di più, senza dimenticare gli incassi della vendita dei biglietti che possono salire in maniera vertiginosa con le fasi più avanzate della competizione e avversari di grande blasone.