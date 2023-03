Dove vedere Napoli-Milan in Tv e streaming. Previsto il tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona per la partita di cartello della 28esima giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile alle ore 20,45 tra Napoli e Milan.

Come vedere Napoli-Milan in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 2 aprile con calcio d’inizio alle ore 20,45. La diretta di Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Milan sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Milan potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Probabili formazioni di Napoli-Milan. Procede a gonfie vele il recupero di Raspadori, che potrebbe addirittura andare in panchina contro i rossoneri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan, Thiaw, Calabria, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Giroud, Leao.

Pioli: “In Champions la storia del Milan farà la differenza”

Il tecnico rossonero prova a motivare i suoi in vista della sfida di domenica sera che vedrà il Milan confrontarsi con i futuri campioni d’Italia. Stefano Pioli è intervenuto dal palco del 18° Torneo Amici dei Bambini, sottolineando come la tripla sfida al Calcio Napoli può rappresentare la svolta della stagione dei suoi: “È vero, in campionato hanno fatto un cammino incredibile. Ma la Champions è un’altra storia, e quella del Milan farà la differenza. Nessuno è imbattibile”.