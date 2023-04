De Laurentiis sul caro biglietti: “Una Mercedes ha lo stesso prezzo a Napoli e a Milano”

La scelta aveva destato non poche polemiche nell’ambiente partenopeo. Troppi 90 euro per un biglietto di curva, il settore popolare dello stadio. Glinei giorni scorsi avevano protestato in maniera veemente, organizzando una manifestazione di protesta domenica pomeriggio prima della sfida di campionato con ilall’esterno dele ribadendo la propria posizione durante il match decidendo di non sostenere la squadra con cori ma rimanendo in silenzio.