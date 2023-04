CLAMOROSO/ Milan-Napoli, De Laurentiis su Osimhen: “A San Siro non ci sarà”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, in vacanza a Ischia, avrebbe confidato ad alcuni tifosi che Victor Osimhen non sarà della partita domani sera allo stadio San Siro. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica‘, il patron azzurro avrebbe anche aggiunto che la speranza sarebbe quella di rivederlo in campo per la gara di ritorno, in programma il 18 aprile alle ore 21 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

De Laurentiis su Osimhen: “A San Siro non ci sarà”

Sono ore di passione queste per i tifosi del Napoli. L’infortunio di Osimhen ha creato letteralmente il panico in città: troppo importante la doppia sfida contro il Milan in Champions League per affrontarla senza il proprio bomber. Nelle ultime ore si stanno susseguendo indiscrezioni su indiscrezioni circa le sue condizioni, ma è chiaro che senza gli ultimi esami strumentali, ai quali peraltro il nigeriano si sottoporrà oggi, non si saprà nulla di definitivo.

Infortunio Osimhen, le ore di passione del popolo azzurro

Luciano Spalletti intanto non si perde d’animo, e cerca altre soluzioni in vista della partita di domani. Con Simeone sicuramente fuori e Raspadori in dubbio, il tecnico toscano negli ultimi allenamenti ha provato anche Elmas come ‘falso nueve’. Attualmente gli uomini certamente a disposizione per quanto riguarda il reparto offensivo sono Lozano, Politano e Kvaratskhelia.

Tutti a disposizione invece negli altri reparti: Olivera ha infatti recuperato dall’infortunio e sarà della partita. La difesa sarà completata da capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Kim, mentre in mediana Anguissa e Zielinski manovreranno attorno alla cabina di regia occupata dall’imprescindibile Lobotka.

Nessun problema di formazione invece per il Milan di Stefano Pioli: l’attacco sarà affidato a Brahim Diaz, Leao e Giroud.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti.