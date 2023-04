È ufficiale, Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta del Calcio Napoli contro il Milan. L’attaccante non è presente nella lista dei convocati per la gara valida per i quarti di finale di Uefa Champions League in programma domani sera allo stadio San Siro alle ore 21. Oltre a lui, mancherà anche il Cholito Simeone.

Milan-Napoli, i convocati azzurri: c’è Giacomo Raspadori

Convocato regolarmente invece Giacomo ‘Jack’ Raspadori, che oggi si è allenato con il gruppo e verosimilmente partirà titolare contro i rossoneri. Una tegola, quella di Osimhen, che cade nel periodo più importante della stagione: alle porte della doppia, storica, sfida di Champions contro il Milan che potrebbe consegnare il Napoli alla storia.

Ci ha sperato fino all’ultimo minuto Luciano Spalletti, ma alla fine la scelta dei medici è stata quella di preservare il nigeriano per la sfida di ritorno del Maradona. La razionalità dello staff ha dunque vinto sulla voglia del calciatore di partire ugualmente per Milano: rischiare in una ricaduta per un rientro improvvido e prematuro, con la decisiva partita di Napoli della settimana prossima e la qualificazione magari ancora tutta da decidere, sarebbe stato un errore imperdonabile.

Spazio a Raspadori dunque, al fianco di Kvaratskhelia e Politano. Quest’ultimo, partito dalla panchina contro il Lecce, dovrebbe vincere il ballottaggio con Lozano. Nelle ultime ore sta prendendo quota anche l’ipotesi Elmas ‘falso nove’, al fine di rinforzare il reparto centrale messo in crisi nella partita del ‘Maradona’ di due settimane fa: in quell’occasione i rossoneri si imposero per 0-4 trovando grandi spazi tra le sfilacciate linee azzurre.

Ecco i convocati azzurri:

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo