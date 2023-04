Una possibilità su tre. Questo dicono i precedenti, questo dice la storia della Champions League da quando ha cambiato la propria denominazione e soprattutto format, inserendo le gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta nella fase finale. In 12 delle 32 occasioni in cui la squadra di casa ha vinto 1-0 la partita di andata, quella in trasferta ha ribaltato al ritorno tra le mura amiche il punteggio, conquistando la qualificazione. Allo Stadio Diego Armando Maradona potrà dunque succedere di tutto.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Napoli-Milan in TV e streaming: Mediaset, Sky, applicazioni, orario

I due punteggi che si sono verificati più di frequente sono stati l’1-0 e il 2-0, tre volte ciascuno. In tutte le occasioni nelle quali il risultato di ritorno ha pareggiato quello di andata, la qualificazione si è decisa ai calci di rigore in favore della squadra di casa.

Fu la Juventus a compiere la remuntada per prima

Il primo precedente risale alla stagione 1995/96, quando la Juventus riuscì con un 2-0 allo stadio ‘Delle Alpi’ di Torino a ribaltare addirittura il Real Madrid nei quarti di finale della competizione. In quell’occasione i bianconeri vinsero la seconda e per ora ultima Champions League della loro storia. Gli storici rivali degli azzurri si sono ripetuti incredibilmente con lo stesso andamento di punteggi (1-0/0-2) e contro gli stessi avversari anche nel 2004/05.

La rimonta è avvenuta per tre volte ai quarti di ritorno, stesso turno che si appresta ad affrontare il Calcio Napoli contro il Milan. In semifinale ci è invece riuscito solo il Liverpool nel 2007, quando riuscì a pareggiare in casa l’1-o subito all’andata contro il Chelsea, per poi trionfare ai rigori.

Agli ottavi i restanti 8 ribaltoni: oltre a quello già citato dei bianconeri, ci riuscirono Apoel, Bayern Monaco, Malaga, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid e Chelsea. I blues, attesi dalla partita di ritorno contro i blancos di Carlo Ancelotti, hanno compiuto l’impresa proprio in questa stagione, vincendo 2-0 a Stamford Bridge contro il Borussia Dortmund.

Napoli-Milan, operazione rimonta: ecco i precedenti

1995/1996

Quarti: Real Madrid-Juventus 1-0 / 0-2

2001/2002

Quarti: Liverpool-Bayer Leverkusen 1-0 / 2-4

Quarti: Panathinaikos-Barcellona 1-0 / 1-3

2004/2005

Ottavi: Real Madrid-Juventus 1-0 / 0-2

2006/2007

Semifinali: Chelsea-Liverpool 1-0/0-1 (1-4 dcr)

2011/2012

Ottavi: Lione-Apoel 1-0 / 0-1 (3-4 dcr)

Ottavi: Basilea-Bayern Monaco 1-0 / 0-7

2012/2013

Ottavi: Porto-Malaga 1-0 / 0-2

2014/2015

Ottavi: Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 1-0 / 0-1 (2-3 dcr)

2016/2017

Ottavi: Benfica-Borussia Dortmund 1-0 / 0-4

2021/2022

Ottavi: Paris Saint Germain-Real Madrid 1-0 / 1-3

2022/2023

Ottavi: Borussia Dortmund-Chelsea 1-0 / 0-2