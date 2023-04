Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming. Il Calcio Napoli torna in campo sabato nel tardo pomeriggio (ore 18) per il match di campionato che lo vedrà impegnato allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita, valida per la 30esima giornata di campionato, vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni. L’arbitro di Napoli-Verona sarà Federico La Penna.

Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming

La partita si giocherà sabato 15 aprile con calcio d’inizio alle ore 18,00. La diretta di Napoli-Verona verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Lecce-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Verona potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Napoli-Verona, le ultime

Con la testa già alla fondamentale sfida di ritorno di martedì sera contro il Milan, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League, Luciano Spalletti effettuerà un moderato turnover, potendo contare su Kim e Anguissa, squalificati in Europa e dunque sicuramente titolari contro il Verona.

Gli uomini di Zaffaroni si presentano in piena emergenza di formazione, senza molti uomini tra infortuni e squalifiche: saranno infatti assenti Henry, Hrustic, Lazovic, Sulemana e Zeefuik oltre agli squalificati Magnani e Veloso.

Napoli-Verona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Lozano. Indisponibili: Simeone.

Squalificati: Ndombele.

Diffidati: Kim, Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; LAsagna, Ngonge; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Cabal, Abildgaard, Coppola, Depaoli, Braaf, Terracciano, Kallon, Gaich, Verdi.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Lazovic, Sulemana, Zeefuik.

Squalificati: Magnani, Veloso.

Diffidati: Faraoni, Henry.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma1.

Incontro tra Aurelio De Laurentiis e Ultras per far tornare il tifo allo stadio

L’intricata questione tifo allo Stadio Diego Armando Maradona arriva ad un punto di svolta. Sabato mattina Aurelio De Laurentiis incontrerà gli Ultras assieme a Prefetto e Sindaco di Napoli: l’idea è quella di stipulare un vero e proprio protocollo in collaborazione con gli Ultras stessi, che consenta ai supporters di introdurre materiale sicuro e legale all’interno dello stadio, ed a steward e forze dell’ordine di gestire senza problemi l’ordine pubblico durante le partite casalinghe.

Che si stia muovendo qualcosa è evidenziato anche dal fatto che i gruppi organizzati hanno fatto regolare richiesta alla società per introdurre sabato alle ore 18 in occasione di Napoli-Verona, tutto il materiale utile a sostenere la squadra. Una mano tesa che sicuramente aiuterà a ritrovare il sereno in vista della storica partita di martedì sera contro il Milan allo Stadio Maradona, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League.