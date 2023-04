Il Napoli domina, ma sta vincendo il Milan 1 a 0. Meret para il rigore, Leao fa ciò che vuole

Milan in vantaggio per 1 a 0 sul Calcio Napoli. Gol di Giroud al minuto 43 del primo tempo, dopo una cavalcata indisturbata sulla fascia sinistra di Leao: il portoghese, nonostante fosse accerchiato da tre giocatori azzurri, è riuscito a penetrare in area e fornire l’assist all’attaccante. Il Napoli non impara la lezione delle due partite precedenti: bisogna andare con forza a fermarlo, altrimenti la progressione è micidiale.

Napoli-Milan 1 a 0: i partenopei dominano ma sono in svantaggio

Allo Stadio Maradona il Napoli è partito di nuovo fortissimo ed ha dominato la prima frazione di gioco, ma le occasioni più nitide le hanno avute i rossoneri: al 22′ un formidabile Alex Meret ha parato un rigore ben calciato da Giroud, per poi ripetersi in un’altra parata miracolosa con i piedi un paio di minuti dopo. Verso la fine del primo tempo il gol del Milan e nel mezzo un rigore negato al Napoli: il contatto su Lozano non era clamoroso ma il calcio dagli 11 metri ci poteva stare.

Rui e Politano out per infortunio

Altra nota negativa le uscite per infortunio di Mario Rui e Politano, sostituiti rispettivamente da Olivera e Lozano. Un passivo estremamente punitivo per i partenopei che per i valori visti in campo meritavano il vantaggio.