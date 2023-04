Aurelio De Laurentiis sta provando a spostare a domenica la sfida tra il Calcio Napoli e la Salernitana, attualmente in programma sabato alle ore 15 e valida per la 32esima giornata del campionato di serie A. Dopo la richiesta ufficiale arrivata nella giornata di ieri da parte dell’amministrazione comunale partenopea, arriva dunque anche quella del patron del club azzurro.

L’obiettivo principale è quello di tutelare l’ordine pubblico ed evitare che il caos cittadino possa creare disordini se la festa eventuale per il matematico trionfo dovesse partire non dallo Stadio Maradona bensì in maniera sparsa su tutto il territorio cittadino.

Una situazione figlia dell’imbarazzante scelta della Lega Serie A di non programmare in contemporanea o quantomeno con ordine cronologico invertito le partite di Fuorigrotta e San Siro.

Nella giornata di martedì alcuni consiglieri comunali del capoluogo campano hanno inviato al sindaco Gaetano Manfredi delle richieste ufficiali, con il supporto di Aurelio De Laurentiis. L’indicazione, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe arrivata dal Prefetto Claudio Polomba.

Rinvio Napoli-Salernitana, domani De Laurentiis in Prefettura per chiedere lo spostamento a domenica

Proprio in Prefettura alle 12,30 di oggi avverrà l’incontro decisivo tra il club e gli organi competenti, per unire le forze e chiedere ufficialmente alla federazione di spostare la partita. L’ostacolo più grande sembra essere rappresentato dalla successiva partita che vedrà impegnato il Napoli alla ‘Dacia Arena’ di Udine martedì sera: altra scelta inspiegabile e senza senso.

Bastava infatti programmarla mercoledì, per mantenere aperta la possibilità di spostare gli orari della prossima giornata, in virtù di una eventuale sconfitta della Lazio con il Torino e la susseguente vittoria azurra contro la Juventus. Variante evidentemente non contemplata dalla Lega, ma che puntualmente si è verificata mettendo a serio rischio una situazione già complicata dall’incertezza sulla presunta data Scudetto che ha mandato in tilt nell’ultimo mese la città.

Le autorità, il club e le istituzioni faranno l’ultima, disperata richiesta di spostamento di Napoli-Salernitana a domenica. Richiesta avallata nei giorni scorsi anche dal presidente dei granata Iervolino, amico di De Laurentiis, che si è messo a completa disposizione della società partenopea.