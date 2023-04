Kvicha Kvaratskhelia, un anno fa ADL ne annunciava l’acquisto tra lo scetticismo generale

Un anno esatto. Tanto è passato da quando Aurelio De Laurentiis annunciò di aver acquistato un grande talento dal nome impronunciabile: Kvicha Kvaratskhelia. Tra lo scetticismo generale, gli addetti ai lavori iniziarono ad informarsi su questo fantomatico ‘Messi georgiano‘, come era all’epoca soprannominato.

Giuntoli lo aveva notato già un paio d’anni prima, ma aveva il momento giusto per mettere a segno il colpo. “Troppo alto il prezzo del cartellino”: diceva il direttore sportivo partenopeo. Poi, l’occasione arrivò allo scoppiare della guerra tra Russia e Ucraina: Kvara, all’epoca al Rubin Kazan, si svincolò come permesso dalla Fifa a seguito del conflitto, e tornò in patria alla Dinamo Batumi. A quel punto il ds ebbe la possibilità di offrire una cifra più bassa, dieci milioni, per ottenere il calciatore da un club economicamente più modesto di quello russo.

Kvicha è un figlio d’arte: il padre, Badri, è stato attaccante della Dinamo Tbilisi, dove ha mosso i primi passi anche il talento del Napoli, ma a differenza del figlio scelse di giocare con la maglia della nazionale azera e non con quella georgiana. Nel 2017 fu inserito dal Guardian nella lista dei 50 giovani talenti più interessanti. Da lì la scalata al successo: prima la serie B georgiana con la maglia del Rustavi, poi la Lokomotiv Mosca e il Rubin Kazan, con cui viene eletto miglior giovane del campionato russo dagli allenatori della Prem’er-Liga e dal ct Stanislav Cherchesov.

Infine il ritorno in patria per via della guerra, e l’acquisto da parte del Calcio Napoli, con cui verosimilmente questo fine settimana allo Stadio Maradona festeggerà lo Scudetto ed entrerà per sempre nella storia del club.

Kvicha Kvaratskhelia, Carriera

GIOVANILI

2012-2017 Dinamo Tbilisi

SQUADRE DI CLUB presenze (reti)

2017-2018 Dinamo Tbilisi 4 (1)

2018-2019 Rustavi 18 (3)

2019 Lokomotiv Mosca 7 (1)

2019-2022 Rubin 69 (9)

2022 Dinamo Batumi 11 (8)

2022- Napoli 23 (12)

NAZIONALE presenze (reti)

2016-2018 Georgia U-17 23 (15)

2017-2019 Georgia U-19 9 (3)

2019 Georgia U-21 2 (1)

2019- Georgia 20 (10)

STATISTICHE STAGIONE 2022/23

Serie A: 27 presenze, 12 gol, 12 assist, 1 ammonizioni, 2.034 minuti giocati

Champions League: 9 presenze, 2 gol, 4 assist, 700 minuti giocati

PALMARES

Club

Coppa di Russia: 1 (Lokomotiv Mosca, 2018-2019)

Campionato italiano: 1 : (Napoli, 2022-2023)

Nazionale

–

Individuale

Calciatore georgiano dell’anno: 3 (2020, 2021, 2022)

Miglior giovane della Prem’er-Liga: 2 (2019-2020, 2020-2021)

STATISTICHE PARTITE SERIE A 2022/2023

GIORNATA 1 15/08/22 Hellas Verona-SSC Napoli 2-5 [68 minuti giocati/1 gol/1 assist] GIORNATA 2 21/08/22 SSC Napoli-AC Monza 4-0 [70 minuti giocati/2 gol] GIORNATA 3 28/08/22 ACF Fiorentina-SSC Napoli 0-0 [61 minuti giocati] GIORNATA 4 31/08/22 SSC Napoli-US Lecce 1-1 [34 minuti giocati] GIORNATA 5 03/09/22 SS Lazio-SSC Napoli 1-2 [68 minuti giocati] GIORNATA 6 10/09/22 SSC Napoli-Spezia Calcio 1-0 [67 minuti giocati] GIORNATA 7 18/09/22 AC Milan-SSC Napoli 1-2 [87 minuti giocati/1 assist] GIORNATA 8 01/10/22 SSC Napoli-Torino FC 3-1 [80 minuti giocati/1 gol] GIORNATA 9 09/10/22 US Cremonese-SSC Napoli [90 minuti giocati/2 assist] GIORNATA 10 16/10/22 SSC Napoli-Bologna FC 3-2 [90 minuti giocati/1 assist] GIORNATA 11 23/10/22 AS Roma-SSC Napoli 0-1 [90 minuti giocati] GIORNATA 12 29/10/22 SSC Napoli-US Sassuolo 4-0 [71 minuti giocati/1 gol/2 assist] GIORNATA 13 05/11/22 Atalanta-SSC Napoli 1-2 [0 minuti giocati] GIORNATA 14 08/11/22 SSC Napoli-Empoli 2-0 [0 minuti giocati] GIORNATA 15 12/11/22 SSC Napoli-Udinese Calcio 3-2 [0 minuti giocati] GIORNATA 16 04/01/23 FC Inter-SSC Napoli 1-0 [76 minuti giocati] GIORNATA 17 08/01/23 UC Sampdoria-SSC Napoli 0-2 [62 minuti giocati] GIORNATA 18 13/01/23 SSC Napoli-Juventus 5-1 [88 minuti giocati/1 gol/2 assist] GIORNATA 19 21/01/23 US Salernitana 1919-SSC Napoli 0-2 [0 minuti giocati] GIORNATA 20 29/01/23 SSC Napoli-AS Roma 2-1 [69 minuti giocati/1 assist] GIORNATA 21 05/02/23 Spezia Calcio-SSC Napoli 0-3 [74 minuti giocati/1 gol/1 assist] GIORNATA 22 12/02/23 SSC Napoli-US Cremonese 3-0 [83 minuti giocati/1 gol] GIORNATA 23 17/02/23 US Sassuolo-SSC Napoli 0-2 [78 minuti giocati/1 gol] GIORNATA 24 25/02/23 Empoli FC-SSC Napoli 0-2 [71 minuti giocati] GIORNATA 25 03/03/23 SSC Napoli-SS Lazio 0-1 [90 minuti giocati] GIORNATA 26 11/03/23 SSC Napoli-Atalanta 2-0 [85 minuti giocati/1 gol] GIORNATA 27 19/03/23 Torino FC-SSC Napoli 0-4 [90 minuti giocati/1 gol/1 assist] GIORNATA 28 02/04/23 SSC Napoli-AC Milan 0-4 [90 minuti giocati] GIORNATA 29 07/04/23 US Lecce-SSC Napoli 1-2 [90 minuti giocati] GIORNATA 30 15/04/23 SSC Napoli-Hellas Verona 0-0 [26 minuti giocati/1 ammonizione] GIORNATA 31 23/04/23 Juventus FC-SSC Napoli 0-1 [86 minuti giocati]