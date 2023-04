Napoli-Salernitana, arbitra Marcenaro di Genova. Un solo precedente con gli azzurri

È stato designato l’arbitro della sfida tra il Calcio Napoli e la Salernitana, in programma sabato 29 o domenica 30 aprile allo Stadio Maradona a seconda delle decisioni del Viminale in merito alla questione ordine pubblico relativa alla festa Scudetto. La partita è valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A.

Sarà dunque l’arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere gli azzurri nella giornata che potrebbe consegnare il tricolore ai partenopei. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Volpi. Al VAR la coppia Di Martino-Fourneau.

Marcenaro ha diretto ha diretto una sola volta gli azzurri in Serie A, all’inizio di questa stagione. In quell’occasione il Napoli non andò oltre il pareggio (1-1) contro il Lecce a Fuorigrotta il 31 agosto del 2022.

Napoli-Salernitana, la designazione arbitrale

Napoli-Salernitana (sabato 29 aprile, ore 15)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Meli-Alassio

IV Ufficiale: Volpi

VAR: Di Martino

AVAR: Fourneau

32esima giornata di serie A, le designazioni arbitrali

Lecce-Udinese (venerdì 28 aprile, ore 18.30)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Colarossi-Mondin

IV Ufficiale: Gariglio

VAR: Valeri

AVAR: Di Martino

Spezia-Monza (venerdì 28 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

IV Ufficiale: Santoro

VAR: Marini

AVAR: Di Paolo

Roma-Milan (sabato 29 aprile, ore 18)

Arbitro: Orsato

Assistenti: Baccini-Berti

IV Ufficiale: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: Abbattista

Torino-Atalanta (sabato 29 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Ufficiale: Maggioni

VAR: Banti

AVAR: Marini

Inter-Lazio (domenica 30 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Guida

Assistenti: Galetto-Di Iorio

IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Chiffi

AVAR: Ayroldi

Cremonese-Verona (domenica 30 aprile, ore 15)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Tegoni-Imperiale

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Irrati

AVAR: Muto

Sassuolo-Empoli (domenica 30 aprile, ore 15)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Mastrodonato-Bottegoni

IV Ufficiale: Baroni

VAR: Abbattista

AVAR: S. Longo

Fiorentina-Sampdoria (domenica 30 aprile, ore 18)

Arbitro: Giua

Assistenti: Peretti-Del Giovane

IV Ufficiale: M. Gualtieri

VAR: Nasca

AVAR: Massimi

Bologna-Juventus (domenica 30 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Preti-Yoshikawa

IV Ufficiale: Minelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi