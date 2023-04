Il Calcio Napoli si appresta a vincere il terzo Scudetto della propria storia quasi centenaria. Dopo 33 anni dall’ultimo trionfo, per la prima volta gli azzurri verranno premiati sul campo con la Coppa dei Campioni d’Italia. Nonostante il club ne abbia in bacheca altre due, infatti, la premiazione sul terreno di gioco è stata istituita solo nel 2005.

La consegna del trofeo, istituito nel 1961, precedentemente avveniva nella sede della Lega Nazionale dei Professionisti a margine di una cerimonia privata, motivo per il quale è la sua forma è di fatto rimasta sconosciuta ai più fino all’era moderna.

Premiazione Scudetto, Di Lorenzo sarà il primo capitano del Napoli ad alzare la coppa al cielo del ‘Maradona’

Giovanni Di Lorenzo sarà dunque il primo capitano del Napoli a godere di questo privilegio: neanche Diego Armando Maradona ebbe la possibilità di alzare al cielo la coppa degli Scudetti vinti il 10 maggio 1987 ed il 29 aprile 1990.

Nonostante gli azzurri vinceranno prima del termine del campionato il trofeo, però, la premiazione avverrà soltanto all’ultima giornata di Serie A, come previsto dal regolamento.

Sarà quindi domenica 4 giugno il giorno giusto per mostrare con sguardo fiero e dritto lo Scudetto allo Stadio Maradona e virtualmente al mondo intero.

I partenopei lo faranno al termine della partita contro la Sampdoria, gloriosa squadra che curiosamente fu la squadra che vinse il primo Scudetto dopo quello azzurro del 1990, finora rimasto l’ultimo.

I blucerchiati assisteranno da spettatori ad una incredibile festa dopo quella che per loro sarà l’ultima partita del campionato di Serie A, vista la oramai inevitabile retrocessione arrivata dopo una stagione disastrosa.

Come è fatta la Coppa dei Campioni d’Italia

Il trofeo poggia su un basamento in pietra sodalite blu e presenta al centro una ghiera in oro raffigurante un’allegoria di atleti. Fu ideato nel 1960 dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli. Originariamente la coppa era alta circa 45 cm e aveva un peso di 5 kg circa. Tra il 2015 e il 2016, per esigenze televisive, le dimensioni sono state aumentate a un’altezza di 58 cm e un peso di 8 kg. Il trofeo vale circa circa 60 000 euro: sulla base dorata ci sono incisi i nomi di tutte le squadre che hanno trionfato in Italia dalla sua costituzione, a partire dalla stagione 1960-1961.